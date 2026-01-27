הבית הלבן פרסם היום (שלישי) הצהרה רשמית לרגל יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, היום שסבו מציינים ברחבי העולם את יום השואה.

בהצהרה נכתב כי "ביום הזיכרון הבינלאומי לשואה זה, אנו זוכרים את אחת התקופות האפלות ביותר בהיסטוריה האנושית ואת אחד ממעשי הזוועה החמורים ביותר שהעולם היה עד להם אי פעם".

בהודעה נאמר כי הממשל חולק כבוד לזכרם המבורך של מיליוני היהודים שנרצחו בידי הנאצים ומשתפי הפעולה, לצד קבוצות נוספות שנרדפו באופן שיטתי ובהן סלאבים, בני רומה, בעלי מוגבלויות ואסירים פוליטיים. הנשיא ציין כי "אנו מחדשים את נחישותנו שהחופש, הצדק וכבודו של האדם ינצחו תמיד את כוחות הרשע, העריצות והדיכוי".

ההודעה מציינת כי ב-27 בינואר 1945, לפני 81 שנים, שחררו כוחות בעלות הברית את מחנה אושוויץ-בירקנאו, מחנה המוות הגדול ביותר של הנאצים, שם נרצחו למעלה ממיליון בני אדם. בהודעה תוארו התנאים הקשים במחנה, הכוללים רעב, עינויים וניסויים רפואיים, תוך קביעה כי "התנאים הברבריים לא ידעו גבולות".

​לפי הודעת הבית הלבן, הרצח השיטתי של יהודים באירופה נותר כתם בל ימחה על האנושות. הנשיא הצהיר כי ממשלו הציב בראש סדר העדיפויות את המאבק באנטישמיות. "לאחר שנכנסתי לתפקידי כנשיא ה-47 של ארצות הברית, הפכתי זאת בגאווה לעדיפות של ממשל זה להנחות את הממשל הפדרלי להשתמש בכל הכלים המשפטיים המתאימים כדי להילחם בנגע האנטישמיות", נכתב בהצהרה. עוד הודגש כי הממשל יפעל כמי שמעניק תמיכה בלתי מתפשרת לזכותם של יהודים אמריקאים לקיים את אמונתם בגלוי וללא פחד.

"הממשל שלי יישאר תומך איתן ובלתי מתפשר עבור יהודים אמריקאים ועבור הזכות הנתונה מא-לוהים של כל אמריקאי לקיים את אמונתו באופן חופשי, גלוי וללא פחד, כתב טראמפ.

​בסיום דבריו העלה הנשיא על נס את השורדים המקדישים את חייהם לשיתוף סיפוריהם למרות הצלקות שהם נושאים. הוא חתם את ההצהרה במחויבות "לאמת המקודשת שכל בן אנוש נברא בצלם א-לוהים הקדוש", תוך הבעת הוקרה לחוסנם של הקורבנות והשורדים.