סערה ציבורית ופוליטית פרצה בארצות הברית לאחר שסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, פרסם פוסט לציון יום השואה הבינלאומי – מבלי לציין כי קורבנות השואה היו יהודים, ומבלי להזכיר את גרמניה הנאצית או את האידיאולוגיה האנטישמית שעמדה מאחורי הרצח ההמוני.

הפוסט, שפורסם ברשת X, כלל נוסח כללי על ״מיליוני חיים שנגדעו״ ו״פרק אפל בתולדות האנושות״, בצירוף תמונה של ואנס ורעייתו באתר זיכרון לשואה. הניסוח עורר תגובות חריפות מצד ארגונים יהודיים, שטענו כי מדובר בטשטוש היסטורי חמור של אירוע היסוד בתולדות האנטישמיות המודרנית.

"היום אנו זוכרים את מיליוני החיים שנגדעו בשואה, את מיליוני הסיפורים של גבורה ואומץ אישי, ואת אחד הלקחים המתמשכים מאחד הפרקים האפלים ביותר בתולדות האנושות: שלצד היכולת של בני אדם ליצור דברים יפים ולהפגין חמלה, אנו גם מסוגלים לאכזריות שלא תיאמן. ואנו מבטיחים - לעולם לא עוד ללכת בדרך האפלה הזו", כתב סגן הנשיא ברשת X.

ארגון StopAntisemitism תקף את סגן הנשיא וטען כי היעדר אזכור ליהודים, לנאצים ולאנטישמיות אינו מקרי. גם יו״ר הוועד היהודי הדמוקרטי של ארצות הברית מתחה ביקורת חריפה וכתבה כי ״נדרש מאמץ יוצא דופן לפרסם הצהרה ליום השואה בלי להזכיר את ששת מיליון היהודים שנרצחו״.

למתקפה הצטרף גם מושל פנסילבניה היהודי, ג'וש שפירו, שנחשב לאחד השמות הבולטים במפלגה הדמוקרטית לקראת הבחירות לנשיאות ב־2028. שפירו אמר כי הוא ״לא מופתע״ מהניסוח של ואנס, והאשים אותו במתן לגיטימציה לאנטישמיות מימין.

לדבריו, ״העובדה שסגן הנשיא אינו מסוגל לומר בפשטות ששישה מיליון יהודים נרצחו בידי הנאצים אומרת הרבה. זה משתלב עם תמיכתו במפלגות קיצוניות ועם חיבוק פוליטי לגורמים ניאו-נאציים״.

בלשכתו של ואנס השיבו למתקפה וטענו כי מדובר ב״ניסיון פוליטי למשוך תשומת לב״. דוברו של סגן הנשיא ציין כי גם בפוסט שפרסם שפירו עצמו לציון יום השואה לא הופיעה המילה ״יהודים״ במפורש, אם כי יש לציין כי שפירו כן התייחס בו ישירות לבעיית האנטישמיות.

העימות הנוכחי מתרחש על רקע דיון ציבורי רחב בארצות הברית בנוגע לעלייה באנטישמיות בימין האמריקני. בחודשים האחרונים ספג ואנס ביקורת על כך שמיעט לגנות תופעות קיצוניות במחנה הימני, וטען כי המפלגה הרפובליקנית אינה נגועה באנטישמיות יותר מבעבר.

ואנס עצמו ביקר בשנה שעברה במחנה הריכוז דכאו והצהיר בפומבי על התנגדותו לאנטישמיות, אך פרשת הפוסט האחרון מציבה אותו שוב במרכז המחלוקת סביב אופן ההתמודדות של הממשל הרפובליקני עם זיכרון השואה ועם תופעות של קיצוניות אידיאולוגית בארצות הברית.