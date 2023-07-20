שלוק אחד ענק מהשייק הקפוא, ופתאום זה מכה בכם: דקירה חדה ומשתקת במצח שמרגישה כאילו המוח שלכם עבר ל"הקפאה עמוקה".
התחושה המציקה הזו אולי נראית כמו גזירת גורל של יום שרב, אבל מתברר שמדובר באזעקת שווא של הגוף שאפשר לכבות בשנייה.
במקום להניח את הכוס ולהמתין שהסבל יעבור, יש טריק פשוט להפליא שיעלים את הכאב עוד לפני שתספיקו להגיד "איי".
הנה הסוד שיחזיר אתכם ליהנות מהקרירות - בלי דמעות ובלי "קידוחי" פתע במצח (מעניין)
קנית לך בנונשלנטיות של תחילת שבוע 'אייס-קפה'עסיסי שירענן לך את הנשמה. לגמת להנאתך והופס.. תפיסת שכל עזה, קיפאון מצח, או ראש שעווה. איך שלא תכני את זה, זה פשוט כואב ומציק * אחת ולתמיד מדוע המוח שלנו קופא (מוות) כאשר אנחנו שותים משהו קר?
את עייפה, כבדה ומותשת, ויש לך בהחלט סיבה טובה לכך. לא נשאר עוד כל כך הרבה זמן עד הלידה המיוחלת, ובכל זאת, בגלל הקושי והכבדות- השליש האחרון נראה לעיתים ארוך עד אימה. מן הסתם תמצאי את עצמך בחלק מהזמן מתפללת שהרגע הגדול כבר יגיע. פרק שלישי בסדרה שתסייע בדרכך הארוכה לחדר הלידה