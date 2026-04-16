כאב במצח מהשייק הקפוא? הטריק הפשוט שיעלים את הדקירה מיד

מה זה באמת "קיפאון במוח"?

למרות השם, המוח שלכם לא באמת קופא. מה שקורה הוא שנוזל קר מאוד נוגע בחיך (תקרת הפה), מה שגורם לכלי הדם להתכווץ בבת אחת ואז להתרחב במהירות אדירה. העצבים באזור שולחים "דיווח שגוי" למוח, שמתרגם את הכאב כאילו הוא מגיע מהמצח או מהאזור שמעל האף.

הטיפ המנצח: איך להעביר את זה בשניות?

מרגישים את הדקירה מתחילה? אל תיבהלו. הנה מה שצריך לעשות:

הצמידו את הלשון: לחצו את החלק העליון של הלשון בחוזקה אל תקרת הפה (החיך). למה זה עובד? הלשון שלכם חמה, והמגע שלה מחמם את כלי הדם שהתכווצו, מרגיע את העצבים ומפסיק את אות האזעקה למוח באופן מיידי.

נשימה חמה: דרך נוספת היא לכסות את הפה והאף עם הידיים ולנשום נשימות חמות ומהירות לתוך חלל הפה כדי להעלות את הטמפרטורה.

