בועידת 360 לביטוח ופיננסים שיזמה כלל ביטוח ופיננסים, התכנסו לראשונה בעולם הפיננסים הישראלי מעל 100 סוכני ביטוח מובילים בציבור החרדי תחת קורת גג אחת במלון הילטון בתל-אביב. הועידה, בהשתתפות מנכ"ל קבוצת כלל ובכירים נוספים מתחומים שונים, עסקה בהיבטים פיננסיים אקטואליים הנוגעים לסוכני הביטוח והעמקת הקשר האסטרטגי עם הציבור החרדי. "אני באופן אישי מאמין בציבור החרדי ורואה אחריות רבה להעמיק ולהביא את שיתוף הפעולה עמו לגבהים חדשים" (חרדים, כלכלה)
בעבודה משותפת עם סוכני הביטוח מהמגזר החרדי, חברת 'כלל ביטוח' הינה היחידה מבין חברות הביטוח שהמשיכה כרגיל את ביטוח הנסיעות לאומן למחוסנים ולא שללה את האפשרות מרבבות הנוסעים. מדובר בצעד משמעותי, שכן אלפי אנשים שוהים בתקופה זו בעיר אומן שבאוקראינה לקראת ראש השנה, ובהחלטה זו אפשרה החברה את המענה הבסיסי של ביטוח בריאות לנוסעים הרבים (ביטוח)
תאונת דרכים פגעה בכשירות המבוטחת להמשיך בתפקידה כמשווקת תרופות והיא נאלצה לעזוב. "כלל" טענה שהאישה מסוגלת לחזור לעבודתה, וביקשה לשלול מהמבוטחת את התגמולים בטענה שהסתירה במרמה פרטים רפואיים. בית המשפט דחה את גרסתה (משפט)
אם לא יצליח דנקנר למכור את חברת הביטוח בזמן שהוקצב, יכונסו אסיפות נושים לאישור מהלך השתלטות על אי.די.בי. השופט איתן אורנשטיין: "הבנתי שהצדדים מפחדים להידבר שמא זה יתפרש כהודאה של החברה שהיא בקשיים". נציגות אי.די.בי פתוח: "מברכים על החלטת בית המשפט, הגופים המוסדיים בישראל הוכיחו היום שהעמידה על זכויות מחזיקי אגרות החוב הוכיחה עצמה"
בראיון שני בסדרה ומאיר עיניים, משרטט חנוך הירשוביץ קווים לדמותו הפיננסית של החוסך החרדי. התמונה שעולה עגומה מאוד. מביטוח המשכנתא שלוקח כל אב בכדי לחתן את ילדיו, ועד החיסכון בקרן הפנסיה - שולטת בנו בורות פיננסית המובילה אותנו להפסדים כבדים
חלמנו, התאמצנו ולקחנו סיכון אך לבסוף העסק שכל כך רצינו עומד על תילו. ברוך ה' העסק זורם הלקוחות באים ונראה שהכל עומד על יסודות איתנים, אך מה אם משהו ישתבש ח"ו? בכדי לשמור על מקור הפרנסה שלנו חובה עלינו לעשות את ההשתדלות הבסיסית, לבטח את העסק. הכל על ביטוח עסק בכתבה שלפניכם
'כיכר השבת' – האתר החרדי המוביל, וחברת הביטוח המובילה בישראל – 'כלל ביטוח' משיקים את "מכלל- האקדמיה לביטוח". תשכחו כל מה שידעתם על ענף הביטוחים והפנסיה בישראל, ובעיקר מה שלא. בערוץ החדש תוכלו להתייעץ עם מומחים, לצפות בתכנים ואפילו להפוך לעוסקים. גלו עולם חדש ומעניין (ארץ)