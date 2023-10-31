המדינה האירופאית הולכת ונעשית פחות בטוחה ליהודים עם הזינוק במקרי האנטישמיות | תקיפה חמורה אירעה בשבת האחרונה כאשר שלושה גברים תקפו יהודי בן 65 כשזה הלך ברחוב עם כיפה על ראשו | הוא פונה לבית חולים כשהוא סובל מחבלות בעין שמאל, שטפי דם ונפיחות בפניו | תלונה רשמית הוגשה למשטרת צרפת בעקבות המקרה (בעולם)
תופעה חמורה מתרחשת בימים האחרונים בעיר הבירה הצרפתית כאשר אלמונים מרססים כתובות 'מגן-דוד' באזורים נרחבים בעיר פריז וסביבתה - בדגש על בתי יהודים | יהודייה שהתראיינה לערוץ תקשורת צרפתית אמרה: "אני לא מתביישת לומר את זה. אני מפחדת" | כל הפרטים (בעולם)
ידעתם שהמוסלמים השתמשו בצורת מגן דוד כסגולה להברחת שדים? • מי החליט שמשולש ומעליו משולש הפוך זה סמל קדוש, איך ההינדים קשורים לסיפור ומתי היהודים לקחו עליו חסות? • מסע בעקבות צורת "מגן דוד" לאורך ההיסטוריה (מגזין שבועות)