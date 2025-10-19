כיכר השבת
אנטישמיות גואה

סערה בלונדון: עורך דין יהודי נעצר למשך שעות - רק בגלל שענד מגן דוד

עורך דין יהודי, שעמד מחוץ לשגרירות ישראל, נעצר קרוב ל-10 שעות לאחר שלטענת המשטרה 'התגרה בקהל' על ידי ענידת שרשרת מגן דוד | שר החוץ סער: האנטישמיות הרעילה את הרחובות (חדשות בעולם)

העורך-דין היהודי עצור בלונדון (צילום: רשתות חברתיות)

זעזוע בעולם היהודי בעקבות אירוע שהתרחש ביום שישי האחרון בלונדון, לאחר שעורך דין יהודי נעצר במהלך הפגנה פרו-פלסטינית מחוץ לשגרירות ישראל ברובע קנזינגטון שבלונדון.

האיש, בשנות ה-40 לחייו, שימש כמשקיף משפטי עצמאי. מטרתו הייתה לתעד את ההפגנה ולפקח על כל פעילות בלתי חוקית. כשהוא עונד לצווארו שרשרת מגן דוד.

משטרת המטרופולין טוענת כי המעצר לא נבע מהסמל הדתי, אלא בשל הפרות חוזרות ונשנות של התנאים שאמורים לשמור על הפרדה בין הקבוצות המתנגדות. לטענת המשטרה, עורך הדין נכנס שוב ושוב לאזורים שיועדו לרשת הבינלאומית היהודית נגד ציונות (IJAN), ובכך עורר את הקהל. המשטרה מתעקשת כי המעצר בוצע בשל הפרת חוק הסדר הציבורי, וכי פעולת הקצינים נועדה לשמור על ביטחון הציבור.

אך הדיווחים מציעים תמונה מטרידה בהרבה: גורמים טוענים כי המשטרה העלתה את הטענה שהסמל, מגן דוד, "עורר תגובה עוינת" בקרב המפגינים הפרו-פלסטינים.

עורך הדין עצמו כינה את פעולות המשטרה "שערורייתיות". הוא טען כי מעצרו למעשה הפך את הצגת מגן דוד לפלילית על רקע האנטישמיות הגואה. לאחר מעצרו, הוא נכבל באזיקים והוחזק על ידי המשטרה למשך קרוב לעשר שעות לפני ששוחרר בערבות משטרתית.

שר החוץ גדעון סער גינה את המעצר בחריפות רבה. ותיאר את האירוע כ"חרפה מוסרית" וקרא לבחון מחדש את שיטות הפעולה של המשטרה בבריטניה.

בציוץ שהעלה לרשתות החברתיות, הדגיש סער כי מגן דוד הוא סמל של זהות יהודית, ולא פרובוקציה. והוסיף "העובדה שיהודים מוזהרים במרכז לונדון שלא להציג אותו בפומבי מעידה על האופן שבו אנטישמיות משתוללת והרעילה את הרחובות".

