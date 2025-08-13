האנטישמיות בצרפת אינה עוצרת, ובשבת האחרונה אירעה תקיפה אלימה בעלת אופי אנטישמי בליברי-גרגן שבמחוז סן-סן-דני, צפונית מזרחית לפריז. הקורבן, דובי סיטרוק, הגיש תלונה רשמית למשטרת צרפת בעקבות המקרה.

התקיפה התרחשה במרחק הליכה של כמה דקות מבית הכנסת אליו הוא הולך בכל שבת. לדברי בנו, שמסר עדות ל-i24NEWS בצרפתית, התקיפה התרחשה בסביבות השעה 10 בבוקר ברחוב שהיה ריק מאדם.

לפי התלונה, כשסיטרוק צעד לבדו בשעת בוקר ברחוב כשהוא חובש כיפה, עצר לידו רכב אאודי A3 ישן בצבע אפור כהה ובו שלושה אנשים שתוארו עם מראה "צפון אפריקאי" בגילאי 25 עד 30.

שניים מהם ירדו מהרכב - אחד מהמושב הקדמי ואחד מהמושב האחורי - ושאלו כיצד להגיע לעיר בונדי. לפתע, אחד מהם נעמד מולו והכה אותו בפניו בצד שמאל ואף הפיל אותו ארצה, בעוד השני קרע מצווארו שרשרת זהב עם תליון מגן דוד.

כתוצאה מהתקיפה נותר סיטרוק עם חבלות בעין שמאל, שטפי דם ונפיחות. הוא פונה על ידי צוותי חירום שהוזעקו למקום לבית החולים, שם קבע הרופא כי נגרמה לו פגיעה באזור העין והלחי. בהמשך הופנה ליחידה לרפואה משפטית (UMJ) לצורך בדיקות נוספות והערכת נזקיו הפיזיים והנפשיים.

על פי פרטי התלונה, המניע לתקיפה הוא אנטישמי בולט, כיוון שהקורבן חבש כיפה והחפץ שנשדד ממנו נשא סמל יהודי מובהק.

המשטרה שהוזעקה על ידי אנשי בית הכנסת, פתחה בחקירת התקיפה אנטישמית. החוקרים סבורים שהמניע העיקרי לא היה שוד, שכן שרשרת הזהב הוסתרה מתחת לחולצתו. על פי הודעת המשטרה זוהתה מכונית התוקפים, אך המרדף אחר החשודים עדיין בעיצומו.