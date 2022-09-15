הכאב שמתחבא מאחורי המספרים: עוד צעיר חרדי שאיבד תקווה, ועוד משפחה שעולמה קרס | שחיקה מוסרית וחשיפה מתמדת: כשהמוות הופך לנוכח מדי - הגבול בין חיים למוות מיטשטש | אמירות קיצוניות מסוכנות לנפש: "נמות ולא נתגייס" עלולה להתפרש אחרת אצל נער במצוקה | צפו בראיון המלא והאקטואלי (בריא לדעת)
בתום יום גדוש בדיונים גיבשו חברי ועדת ההיגוי את תכני ''מחזון למעש"ה" של כנס נוער בסיכוי 4 שיתקיים בעוד כחודשיים וחצי בבניני האומה בירושלים | החבר החדש בוועידת ההיגוי וכל הפרטים על הפרס שמסעיר את העוסקים בתחום (חרדים)
לאחר שנה של פעילות משותפת וחיבורים בין משרדי הממשלה, אנשי החינוך הורים ומחנכים, נוער בסיכוי 2 יוצא לדרך - שרי הממשלה, ראשי ערים ובכירי המשרדים ישתתפו בכנס המקצועי, "התגייסות כלל מערכתית" (חנוך לנוער, מקודם)
לא רק אחדות, אלא אף מעבר. התגייסות כלל מערכתית למען נוער בסיכוי. זו התחושה שמלווה בימים האחרונים את ההכנות לכנס נוער בסיכוי שתתקיים בע"ה ביום רביעי 28.11.2018 כ' כסלו במלון קראון פלזה ירושלים (נוער בסיכון, שיווקי)