רגע לפני כניסת יום כיפור, היום הקדוש והנכסף, יום בו יתעטפו רבבות יהודים בכל קצוות תבל במלבושי לבן, בין אם קיטל ובין אם קאפטן, מדובר בבגד פשוט אך עמוק במשמעותו. זהו סמל לטהרה ולכפרה, המזכיר לנו את יום הדין ואת היכולת לחדש את נשמתנו |המקור, המשמעות הרוחנית והמנהגים השונים - היכן לא לובשים את הקיטל והיכן מוסיפים כיפה לבנה? | יום כיפור
הסאגה סביב הקיטל המיוחס לאבי שושלת חסידות ויז'ניץ, הרה"ק אהבת שלום נמשכת | ביום הכיפורים, האדמו"ר מויז'ניץ לבש את הקיטל יחד עם הכיפה ובסיום הצום, הקיטל הועבר לאחיו | "לגבי המשך החלוקה, אמר האדמו"ר, שהוא יחליט אחרי החג מה עושים, הוא רוצה לראות את הסיפור מאחוריו" | כל הפרטים
האדמו"רים מויז'ניץ לבשו לראשונה השנה, אחרי יותר מעשור שבו היה גנוז בבית גנזיו, את הקיטל המיוחס לאבי שושלת החסידות וכל אדמו"רי ויז'ניץ לדורותיהם לבשו אותו לאורך השנים | 'כיכר השבת' עם הפרטים מאחורי המהלך שמעורר התרגשות בויז'ניץ
מה הטעם שלובשים דווקא 'קיטל' לבן ומדוע חתן מיד אחרי החתונה לא לובש ביום כיפור? • כל הסיבות לכל המנהגים הקשורים ללבישת בגדים לבנים ביום כיפור הקרב ובא • תזכורת על המתים, תזכורת על השמחה וגם: באיזה מקום לא לבשו קיטל?
ה'קיטל' של בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ עומד כעת במרכז סכסוך בין החסידויות. חסידי האדמו"ר הצעיר טוענים: "הקיטל שייך לנו". חסידי האדמו"ר מויז'ניץ "אם למישהו יש את הצוואה, אדרבה שיראה אותה לציבור, אנחנו מוכנים ללכת לדין תורה" כל הפרטים
תלאות השואה שעברו על דב ברגר לא הצליחו לשבור את רוחו וגם ברגעיו האחרונים הקפיד לשמור על הקיטל שלו - גלימה לבנה שנהג ללבוש בחגים. ברגר לא שרד את התופת - אבל בנו שניצל הקפיד ללבוש אותה. לאחר שנפטר החליטה אשתו למסור אותה למשמרת עולמים ביד ושם - כך מדווח הבוקר עיתון 'ישראל היום'