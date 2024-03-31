מספרים
מדאיגים נחשפים:
אחד מכל עשרה גברים
מקבל פטור נפשי - וזה קורה בעיקר בחברה הכללית בישראל | בקרב הציבור החרדי,
התמונה שונה
והיא דווקא מסמלת מגמת ירידה בפטור שמקבלים צעירים חרדים על רקע נפשי | הנתונים (חדשות
בארץ)
במכתב ארוך ומנומק, מתייחס ראש הישיבה הליטאי לשבר הישראלי סביב נושא גיוס בני ישיבות: "אלו שעוסקים במודיעין אינם מסכנים את נפשם כמו אלו שעומדים בחזית, אך אף אדם לא יבוא ויטען שאין כאן שוויון" | הוא מבהיר כי "יש להעריך את חירוף נפשם של החיילים", אך גם "יש להכיר במצפונו של בחור ישיבה להקדיש חייו לעבודת ה'" | המכתב המלא (חרדים)
ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא נאום חגיגי לאחר השבעתם של מאה ועשרים חברי וחברות הכנסת ה-19. נתניהו לא שכח את הסוגיה שמעסיקה בימים אלה את הציבור החרדי - גיוס חרדים, והצהיר כי יביא לשיוויון בנטל בצורה שלא תקרע את העם. נתניהו קרא לח"כים: "לנהוג בכבוד איש לזולתו" (פוליטי)