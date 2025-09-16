כיכר השבת
שינויים בצה"ל: חיילים דתיים ייצאו מוקדם לשבת ויקבלו זמן תפילה נוסף

צה"ל מעדכן את פקודות המטכ"ל בנושאי דת, כולל שחרור מוקדם לחיילים דתיים לפני שבת, הארכת זמני תפילה ופטור לכהנים מכניסה לבתי קברות (חדשות צבא)

חיילים חרדים (צילום: אנשי"ם)

מבצע בימים אלה עדכונים מקיפים לפקודות המטכ"ל, במטרה לשפר את מעמדם וזכויותיהם של חיילים דתיים במסגרת השירות הצבאי. העדכונים נוגעים לנושאים שונים הקשורים לדת, כשרות ודרישות הלכתיות, וישפיעו על כלל המשרתים הדתיים בצה"ל.

כפי שפורסם באתר ynet בין השינויים המרכזיים הצפויים להיכנס לתוקף, בולטים מספר נושאים המשקפים התאמה רבה יותר לצרכים הדתיים: חיילים דתיים ישוחררו מוקדם יותר לבתיהם לקראת שבת, מה שיאפשר להם להגיע לביתם בנחת ולהתכונן לכניסת השבת כראוי.

כמו כן, זמני התפילה בימי חול יוארכו, ובכך יותאם לוח הזמנים הצבאי לצרכים הרוחניים של החיילים ויאפשר תפילה בנוחות ובריכוז. שינוי חשוב נוסף נוגע לכהנים: מעתה, כהנים לא יחויבו להיכנס לבתי קברות, בהתאם להלכה היהודית האוסרת עליהם להיטמא למת ומאפשרת להם לשמור על קדושתם.

עדכונים אלה הם חלק ממהלך רחב יותר של הצבא להתאים את עצמו למגוון האוכלוסיות המשרתות בו, ולהבטיח סביבת שירות מכילה יותר עבור חיילים דתיים, תוך כיבוד אמונתם וצרכיהם. הפקודות המעודכנות צפויות להיכנס לתוקף בקרוב.

