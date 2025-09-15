בחור חרדי ליד לשכת הגיוס | אילוסטרציה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

החברה הישראלית שסועה מתמיד בעקבות סאגת חוק הגיוס והטענות לשוויון בנטל, אך מה שמוסיף שמן למדורה אלו הנתונים שחושפים את מימדי הלא מתגייסים בקרב הציבור הכללי. נתונים חדשים ומטרידים של צה"ל חושפים עלייה דרמטית ומדאיגה במספר הפטורים הנפשיים משירות ביטחון - זינוק של 68% בתוך שלוש שנים בלבד.

כפי שפרסמו הבוקר (שני) סער הס וירון דרוקמן בעיתון ‘ידיעות אחרונות’, אם בשנת 2020 קיבלו 9,368 מלש"בים פטור נפשי, הרי שב-2023 המספר כבר נסק לשיא של 15,788. מדובר בזינוק עצום, שהפך את השירות בצה"ל והשחרור ממנו לנושא רגיש במיוחד בציבוריות הישראלית. הזינוק הבולט ביותר נרשם בקרב הבנות, שמספרן כמעט הוכפל מ-2,967 ב-2020 ל-5,760 ב-2023. גם בקרב הבנים נרשמה עלייה משמעותית, מ-6,401 ל-10,028 באותה תקופה. נתון נוסף מראה כי ב-2023, אחד מכל עשרה גברים בישראל קיבל פטור נפשי משירות צבאי. באופן מפתיע, דווקא בזמן המלחמה, נרשמה ירידה מסוימת במספר המשוחררים על רקע נפשי בשנה האחרונה. עם טיל - ישירות לרכב: כך חוסל מחבל חיזבאללה שפיתח אמצעי לחימה | צפו בחיסול ב. ניסני | 08:10 "אנחנו עדים להתפשטות של תחלואת הנפש באוכלוסייה הכללית", מסבירים בצה"ל, ומציינים עלייה במספר המלש"בים הפונים באמצעות עורכי דין. נתונים אלו מציבים בפני החברה תמונת מצב של דור שמתמודד עם אתגרים נפשיים הולכים וגוברים, ומאבד את היכולת, או הרצון, לשרת את המדינה בשעתה הקשה.

אדמו"רים ורבנים בההפגנה מול לשכת הגיוס בירושלים ( צילום: מ.א. נוימן )

החרדים: תמונת מצב

ובלב הדיון, כמובן, החברה החרדית. בעוד שבעבר דווח על ריבוי פטורים נפשיים לבנים חרדים ביחס לאוכלוסייה הכללית, הנתונים החדשים מציגים תמונה מורכבת וסותרת לכאורה: השיעור הכולל של מקבלי הפטור הנפשי בערים החרדיות - נמוך יותר. הסיבה לכך חושפת את עומק המחלוקת הציבורית: רוב הפטורים ניתנים לחרדים על בסיס אישור לימודים בישיבה ולא על רקע נפשי. גם לאחר שבג"ץ ביטל את חוק הגיוס המוצע ביוני אשתקד, הנתונים אינם מראים עדיין שינוי ועלייה בפטורים נפשיים כתחליף לפטור עקב לימודים.

עבור הנשים בחברה החרדית, התמונה פשוטה עוד יותר: יש להן פטור גורף ממילא, ולכן שיעור מקבלות הפטור הנפשי בערים חרדיות נמוך אף יותר. המצב בערים ערביות ובמעורבות דומה, עם מספר כמעט אפסי של פטורים נפשיים, גם שם בשל פטור גורף מגיוס. כלומר, למרות הדיון הציבורי הנרחב על אי-גיוס חרדים, נתיב הפטור שלהם שונה מהותית מזה של צעירים חילוניים, מה שמעוות את הנתונים ומקשה על השוואה ישירה.

הפטורים בירושלים, תל אביב ובאר שבע

הנתונים מציגים גם פערים משמעותיים בין הערים. בשנה שעברה, בת ים הובילה את הרשימה בשיעורי מקבלי הפטור הנפשי בקרב בנים ובנות כאחד, כשאחריה ניצבת חולון. בצד השני של הטבלה, מודיעין-מכבים-רעות בולטת עם שיעור הפטור הנמוך ביותר ב-2024, יחד עם רחובות, באר שבע ורעננה.

סיפורה של ירושלים הוא דרמטי במיוחד: ב-2019 היא הייתה העיר עם המספר הגבוה ביותר של פטורים נפשיים (1,047 בנים), אך בשנה שעברה היא צנחה למקום האחרון מבין 40 הערים הגדולות. ירידה זו מיוחסת, בין היתר, למספר התושבים החרדים והערבים הגדול בעיר. בתל אביב, לעומת זאת, המגמה הכללית הייתה של עלייה בפטורים הנפשיים לאורך השנים.

עו"ד הידי נגב, מנכ"ל התנועה לחופש המידע, שפנייתה הובילה לחשיפת הנתונים, דורש שקיפות מלאה מצה"ל: "ראוי היה שצה"ל יפעל לפרסם בגלוי את הנתונים על הפטורים ומכעיס שהנתונים נמסרו לנו רק לאחר עתירה לבית המשפט. דווקא בזמנים כאלה של חוסר שוויון, ראוי שצה"ל יפעל בשקיפות מירבית".