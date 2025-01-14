הכנסת הכריזה היום על חבר הכנסת עידן רול כפורש מסיעת יש עתיד לבקשתו | עידן רול אמר בישיבה בוועדת הכנסת כי "הכללים השתנו; כולנו כאן נשבענו אמונים למדינת ישראל ולא לראשי מפלגות" | סיעת יש עתיד קראה לחבר הכנסת להתפטר מהכנסת במקום לכהן כסיעת יחיד (חדשות, בארץ)
בעקבות הודעתו של חה"כ רול להקים מסגרת פוליטית חדשה בשם הרוב הלאומי ולהתנהל כסיעת יחיד בכנסת הנוכחית 'יש עתיד' הגישה בקשה ליו"ר ועדת הכנסת להכריז על רול כח"כ פורש על כל המשתמע | אם יוכרז עליו כחבר כנסת פורש הוא לא יוכל להתמודד לכנסת הבאה במסגרת מפלגה קיימת או חכ"ים מכהנים (פוליטי)
ח"כ עידן רול הודיע ליאיר לפיד כי החליט לפרוש מסיעת 'יש עתיד' ולהקים את סיעת 'הרוב הלאומי' "במטרה לקדם התחדשות פוליטית" | בקואליציה חגגו: "עוד עריקה ממפלגת האיש האחד - לפיד, שמתרסק בסקרים ומאבד את חבריו, הדלת פתוחה להצטרפות לקואליציה" | ב'יש עתיד' תוקפים: גונב את קולות הבוחרים חדשות)
יו"ר הכנסת אמיר אוחנה: "רגע היסטורי בו אנו לוקחים צעד קדימה את הקשר בין המדינות"; על המצב בצפון: "מתקרב הרגע בו נאמר עד כאן — ואיש לא יוכל לבוא לישראל בטענות הקמת קבוצת ידידות בין-פרלמנטרית בין הכנסת לבין בית הנבחרים של ארצות הברית.