ח"כ עידן רול פורש מהכנסת - בלי מילה על יאיר לפיד

חבר-הכנסת עידן רול מ'יש עתיד' מודיע הבוקר (ראשון) על פרישה מהכנסת ומהחיים הפוליטיים, ובהודעתו לא מזכיר כלל את יו"ר המפלגה יאיר לפיד.

"אני מודיע היום על פרישתי מהכנסת ומהחיים הפוליטיים", כתב רול ,"לא אתמודד בבחירות הבאות ולכן מן הראוי בעיני לעזוב כבר עכשיו בתחילת הפגרה".

בהודעתו, כתב רול בין היתר: "‏הייתה לי הזכות לשרת את מדינת ישראל ואזרחיה במשך יותר משש שנים.‏שנים מאתגרות ומורכבות. חמש מערכות בחירות בתוך משבר פוליטי-חברתי עמוק, מגפה עולמית ומלחמה עקובה מדם שהתחילה ב7 באוקטובר.

"‏בכל תפקידיי עשיתי כמיטב יכולתי לשרת את אזרחי ישראל בצורה הטובה ביותר ומתוך תחושת שליחות ואהבה עמוקה למדינה".

הוא הרחיב על פעילותו במשרד החוץ ובוועדת החוץ והביטחון. "‏תמיד אמרתי את האמת והשמעתי דברים נוקבים גם כשהיו לא פופולריים, מתוך מחויבות עמוקה לחיזוק מדינת ישראל ועם ישראל", כתב.

הוא הוסיף כי הוא מתפלל "שבבחירות הבאות תקום בישראל ממשלה ציונית רחבה אשר תשכיל למנף את הישגי המלחמה הרבים וחסרי התקדים, ותעצב עתיד טוב יותר עבור ילדינו במזרח תיכון חדש.

"‏ממשלה שתכלול כוחות פוליטיים ותיקים לצד חדשים שקמו ונלחמו באומץ למען המדינה מאז השבת השחורה, כזו שתקדם מסר של אחדות וצמצום הקרע בעם ותעבוד עבור כל חלקיו. ‏זה יכול לקרות. ‏אני מאמין גדול בעם שלנו, ביכולות ובכח, בקידמה ובידע, ויודע שבאפשרותנו לפתוח תור זהב חדש למדינת ישראל".

הוא התייחס גם לחטופים בעזה וכתב: "‏חובה עלינו להשיב את אחינו משבי חמאס. את כולם. זהו ערך עליון. עם שלם ממתין להם בלב שבור ועיניים כלות".

במקומו של עידן רול תיכנס לכנסת עדי עזוז בת 39.

ח"כ יאיר לפיד מסר בתגובה: "מאחל לעידן רול הצלחה רבה בהמשך הדרך".