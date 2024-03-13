לאחר ההצלחה הכבירה ברוב חצרות הקודש בארה"ק, הודיעו בימים האחרונים בחצר הקודש קרלין על התקנה החדשה אודות תלבושת אחידה לילדי החמד בכלל מוסדות החינוך של החסידות שתכנס לתוקף בהדרגה בשנת הלימודים הבאה תשפ"ז • המטרה: מניעת תחרות, שמירה על גדרי הצניעות והקלה כספית עצומה למשפחות ברוכות ילדים • עסקני החצר סגרו על מחירים מוזלים מול חברות הלבשה • כל הפרטים (חסידים)
בניגוד לטרנינגים המקובלים בארץ, הנסיך ג'ורג' יצעד בספטמבר הקרוב אל הגן היוקרתי כשהוא לבוש בתלבושת אחידה בשווי 2000 שקלים. בגן הנחשב שעולה כ-300,000 ש"ח בשנה, ילמד הנסיך הקטן גם בלט, תיאטרון, מוזיקה וצרפתית (משפחה)