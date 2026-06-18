מהפכת החינוך והלבוש האחיד בעולם החסידות מתרחבת: בימים אלו יצאה הודעה רשמית מטעם הנהלות כלל תלמודי התורה של חסידות קרלין סטולין בארץ ישראל, המבשרת על הקמת מערך לבוש מאורגן ואחיד לכלל ילדי הת"תים החל משנת הלימודים הבאה תשפ"ז.

היוזמה המבורכת הזו, שהפכה בשנים האחרונות לסטנדרט בעולם הת"תים החסידי, החלה לראשונה לפני מספר שנים בתלמוד תורה של חסידות באיאן. משם פשט הרעיון במהירות, וזכה להצלחה עצומה, כאשר רוב חצרות הקודש של החסידים בארץ כבר אימצו את המודל והנהיגו לבוש אחיד לילדים. כעת, גם בחסידות קרלין סטולין החליטו להצטרף למהלך הקהילתי המצליח.

יצוין כי בעוד שבעולם תלמודי התורה לבנים מדובר ברפורמה של השנים האחרונות, הרי שבבתי הספר לבנות של המגזר החרדי (הסמינרים ובתי הספר היסודיים) מדובר במסורת ונוהג קבוע כבר עשרות שנים, שם חובת התלבושת האחידה היא חלק בלתי נפרד מסדר היום.

המהלך הנוכחי בקרלין מגיע במטרה למנוע בעיות רוחניות ותחרותיות בענייני לבוש והופעה בקרב הילדים, ומאידך גיסא – כדי להקל בצורה משמעותית ביותר על ההורים. האינטרס המרכזי של עסקני הקהילה היה לייצר לבוש איכותי במחיר מוזל ומסובסד במיוחד, דבר שמהווה הצלה כלכלית של ממש ומקל על משפחות ברוכות ילדים, המתמודדות עם הוצאות עתק לקראת פתיחת שנת הלימודים.

כדי להוציא את התקנה אל הפועל, עמלו העסקנים בשבועות האחרונים ואספו הצעות מחיר מול מספר חברות הלבשה מקומיות, עד שהגיעו להסכם המוזל עבור הורי המוסדות.

לפי מפת הדרכים שפורסמה, התקנה החדשה תיכנס לתוקפה בהדרגה עם תחילת שנת הלימודים הבאה, שנת תשפ"ז. מתחילת השנה ועד לימי חנוכה, הלבוש האחיד יוגדר בגדר המלצה בלבד עבור ההורים כדי לאפשר התארגנות ורכישה נוחה. אולם, החל מימי חנוכה ואילך, הדבר יהפוך לתקנה מחייבת ומוחלטת בכלל תלמודי התורה של החסידות.

התקנה החדשה תיושם במקביל בכל תלמודי התורה של חסידי קרלין סטולין הפזורים ברחבי הארץ, ובהם הערים: ירושלים, בני ברק, ביתר עילית, מודיעין עילית וטבריה.