סטיוארט ג'ונס כבר היה בסופו של יום חיפושים ארוך בכפר וורמינגטון שבגלוסטרשייר, אנגליה, כשגלאי המתכות שלו הוביל אותו אל תגלית יוצאת דופן: טבעת זהב עתיקה המשובצת בשמונה יהלומים | הממצא, שנבדק על ידי המוזיאון הבריטי, צפוי להימכר במכירה פומבית בסכום שעשוי להגיע לכ-20 אלף דולר, והרווחים יחולקו בינו לבין בעל הקרקע (בעולם)
לא כולם יכולים להרשות לעצמם לרכוש תכשיט יהלומים יפיפה לרוב בגלל תג המחיר הגבוה שהוא מציב. תשמחו לגלות שאצלנו באייס דיימונדס תוכלו לרכוש תכשיטי יהלומים יוקרתיים, יפים ומיוחדים במחירים זולים במיוחד (יופי, נשים).
אני ורעייתי יצאנו לסיבוב בליל שבת. כשחזרנו, היא קראה לעברי בלחץ: "שמעיה, הטבעת... היהלום... הוא לא עליי" • זהו סיפור על אדם שהיה מוכן לשלם אלפי שקלים - כדי לגלות שדווקא כשהם הולכים לאיבוד חיי הנישואין הופכים למאושרים (זוגיות)
הרגע המרגש הגיע, ולא משנה כמה רגעים מרגשים עברת, לקבל טבעת יהלום זה תמיד אירוע מציף אמוציות. הנה 3 דברים שאת צריכה לעשות עם הטבעת שלך, אבל יתכן מאוד שאת שוכחת...אל דאגה, בדיוק בשביל זה אנחנו כאן (ניקיון וארגון, סטייל)