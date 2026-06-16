'מציאה של ממש': גלאי מתכות חשף טבעת יהלומים נדירה מהמאה ה-16

לפעמים כל מה שמפריד בין יום שגרתי בשדה לבין תגלית של פעם בחיים הוא צפצוף אחד קטן של גלאי מתכות. זה בדיוק מה שקרה לסטיוארט ג'ונס, חובב איתור מתכות מאנגליה, ששוטט במשך יום ארוך בשטחי הכפר וורמינגטון שבמחוז גלוסטרשייר, עד שלקראת הסוף נתקל בממצא שלא ישכח.

מתחת לפני האדמה המתינה טבעת זהב עתיקה מהמאה ה-16, משובצת בשמונה יהלומים. ג'ונס תיאר את הרגע כמציף ומרגש במיוחד, ואמר כי מדובר בממצא הטוב ביותר שמצא אי פעם. לדבריו, כמו רבים מחובבי התחום, הוא תמיד חלם למצוא משהו יוצא דופן, אך לא העלה בדעתו שיגלה פריט בעל חשיבות היסטורית כזו.

הטבעת נשלחה לבדיקה במוזיאון הבריטי, ושם אושרה חשיבותה. לפי הדיווח, היא צפויה לעמוד למכירה פומבית בבית המכירות Noonans of Mayfair ב-23 ביוני 2026, כאשר ההערכה היא שתוכל למשוך הצעות של עד כ-20 אלף דולר. בהתאם לנהוג במקרים כאלה, התמורה מן המכירה תחולק שווה בשווה בין ג'ונס לבין בעל הקרקע שבה נמצאה הטבעת.

גם רגע החילוץ מן האדמה היה דרמטי. כאשר ג'ונס שלף את הטבעת, אחד היהלומים השתחרר ונפל לידו. אבן נוספת הייתה חסרה, אך הוא אסף בזהירות את האדמה שמסביב והצליח לאתר גם אותה. כך ניצל הממצא כמעט בשלמותו, לאחר מאות שנים שבהן היה קבור באדמה.

מומחית התכשיטים לורה סמית מבית המכירות הסבירה כי טבעות מפוארות מן התקופה נועדו להרשים גם ממרחק. לדבריה, הטבעת כוללת ראש בצורת פרח, המורכב מקבוצה נדירה של שמונה יהלומים מסוג “hogback” - האב הקדמון של 'חיתוך הבאגט'. עוד נמסר כי הזהב בטבעת נבדק ונמצא ברמת טוהר של 19.2 קראט, כלומר כ-80 אחוז זהב טהור.