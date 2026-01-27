'מושלמת': נמצאה טבעת זהב נדירה בת 800 שנה

במהלך חפירות ארכיאולוגיות שגרתיות בטונסברג (Tønsberg), עיר בדרום-מזרח נורווגיה הנחשבת לעתיקה ביותר בממלכה, נחשף ממצא יוצא דופן שהותיר גם את החוקרים המנוסים פעורי פה: טבעת זהב מעוטרת להפליא, משובצת באבן חן כחולה ובוהקת, ששרדה במעמקי האדמה מאות שנים.

"כשראיתי את הטבעת לראשונה במהלך החפירה, לא יכולתי להאמין שמדובר בזהב אמיתי", סיפרה לינדה אוסהיים מהמכון הנורווגי לחקר מורשת תרבותית (NIKU), שמצאה את הפריט היקר. "הברק המיוחד שיש לזהב, גם אחרי מאות שנים באדמה, הסגיר את העובדה שמדובר במשהו מיוחד מאוד".

מסע בזמן למאה ה-12

הטבעת נמצאה בשכבת קרקע הממוקמת ישירות מתחת לשכבה שתוארכה באמצעות פחמן 14 לשנים 1167–1269 לספירה. עובדה זו מאפשרת לחוקרים לקבוע בוודאות כי הטבעת עתיקה אף יותר מטווח תאריכים זה, מה שהופך אותה לממצא נדיר מתקופת ימי הביניים המוקדמת בנורווגיה.

התכשיט מעוטר בטכניקת "פיליגרן" (מלאכת מחשבת של חוטי מתכת דקים) ומשובץ באבן חן בצבע האוקיינוס. נכון לעכשיו, החוקרים עדיין מנסים לקבוע האם מדובר באבן ספיר יקרה או שמא בזכוכית צבעונית איכותית - חומר שנחשב אף הוא ליוקרתי ונדיר באותה תקופה.

רמזים למעמד חברתי גבוה

גודלה הקטן של הטבעת מעיד על כך שהיא נלבשה ככל הנראה על ידי אישה. לדברי אוסהיים, מדובר בפריט שהיה שייך לאדם בעל מעמד חברתי גבוה מאוד. "טבעות מסוג זה לא היו נפוצות כלל באותם הימים, וניתן להניח שרק אדם בעל עושר רב יכול היה להרשות לעצמו להחזיק בתכשיט כזה", הסבירה.

הגילוי מעורר עניין רב בקרב היסטוריונים, שכן האזור שבו נמצאה הטבעת נחשב עד כה למקום מושבם של פשוטי העם - סוחרים ובעלי מלאכה. נוכחותה של טבעת יוקרתית כל כך באזור זה מרמזת כי בני המעמד הגבוה פקדו את האזור, או שאולי בעלת הטבעת פשוט "עברה בסביבה" ואיבדה את נכסה היקר.

מעבר לערכה האסתטי, הטבעת עשויה להעיד על קשרי מסחר ענפים בין נורווגיה לשאר אירופה. החוקרים מעריכים כי ייתכן והטבעת יובאה ממדינה אחרת, מה שמחזק את ההבנה לגבי רשתות הקשרים הבינלאומיות של ימי הביניים. צוות החוקרים ב-NIKU ממשיך בבדיקות המעבדה כדי לפענח את סודותיה של האבן הכחולה ולנסות להתחקות אחר מקורו המדויק של הזהב.