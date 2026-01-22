גילוי נדיר באנגליה: חצוצרה צבאית בת אלפי שנים

במחוז נורפולק שבמזרח אנגליה, במהלך חפירות לקראת פרויקט בנייה, חשפו ארכיאולוגים גילוי יוצא דופן של מטמון מתקופת הברזל: חצוצרה צבאית קלטית במצב שימור כמעט מושלם, המכונה קרניקס. כלי עתיק זה, המתוארך לכמעט 2,000 שנים, הוא רק הממצא השלישי מסוגו שהתגלו אי פעם בבריטניה ואחד הדוגמיות השלמות ביותר שנמצאו באירופה.

הקרניקס הוא כלי נשיפה עשוי ברונזה, שבקצהו פעמון רחב שצורתו מעוצבת בדמות ראש של חזיר בר. הארכיאולוגים מאמינים שכלי זה שימש לא רק ככלי מוזיקלי, אלא כאמצעי לוחמה פסיכולוגית - צלילו החזק והמשונה נועד לעורר את החיילים ולהפחיד את האויבים בשדה הקרב.

ממצא זה נמצא בין שברי מתכת נוספים שכללו חלקים של קרניקס נוסף, חמישה פגיוני מגן, חפץ ברזל לא מזוהה וצלחת ברונזה שעליה דמות חזיר - ככל הנראה חלק ממצנח צבאי או דגל. השילוב של כלי נשיפה עם סמלים צבאיים הופך את הגילוי לייחודי במיוחד מבחינה ארכיאולוגית.

התיארוך הראשוני לשלהי המאה הראשונה למניינם מציב את הגילוי בתקופה שבה שבט האיקנים, בראשות המלכה בודיקה, תקף את הרומאים במרד מיתולוגי שלא צלח לבסוף. ייתכן כי הקרניקס שייך לשלב זה של ההיסטוריה, אם כי לא ברור אם הוא נטמן על ידי הקלטים עצמם או נשבה בידי רומאים.

העובדה שהקרניקס שמור כמעט בשלמותו - כולל הגוף, פיה וראשו - מאפשרת למדענים לחקור לעומק את ההשפעה התרבותית והצבאית של כלי זה. החוקרים משתמשים בטכנולוגיות הדמיה כמו צילום רנטגן ו-CT בכדי לנתח את הממצאים לפני תחילת שימורם המעשי במעבדה.

לפי מומחים, הקרניקס לא רק מספק הצצה נדירה אל עולם המוזיקה העתיקה, אלא גם מאותת על שיטות לוחמה שהיו שונות במהותן מאלה של הרומאים, ושילבו צליל ועוצמה כדי לייצר תגובה רגשית בשדה הקרב.

האוצר הוצג במסגרת תוכנית הטלוויזיה הבריטית על חפירות ארכיאולוגיות, והציפייה היא שהמשך המחקר והשימור יחשפו עוד פרטים על תפקידו של הקרניקס בחיי הקלטים בתקופת הברזל.