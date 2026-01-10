כיכר השבת
"תביטו בשמיים בחצות": מה מסתתר מאחורי האיום שנשלח לישראלים?

גל נוסף של הודעות "הפחדה" מגורמים עוינים הופץ הערב לטלפונים של אזרחים רבים בישראל • מערך הסייבר הלאומי מבהיר: "מדובר בניסיון לייצר בהלה, לא בוצעה פריצה למכשירים" • הדיווחים מגיעים לאחר פריצות לחשבונותיהם של בנט, שקד ובכירים בלשכת רה"מ • ההמלצה: לא לשתף ולא להשיב (בארץ)

ההודעה שנשלחה לישראלים רבים (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א)

אלפי ישראלים הופתעו לגלות בשעות האחרונה (שבת) הודעות טקסט (SMS) שנשלחו ממספרים בחו"ל. בהודעות, שנכתבו באנגלית, נכתב המשפט המאיים: "אנחנו באים, תביט בשמיים בחצות" (We are coming, look at the sky at midnight).

מדובר בגל שני של הודעות מסוג זה בתוך פחות משבוע, לאחר שבפעם הקודמת נשלחו להמוני אזרחים הודעות עם צילומי תעודת הזהות שלהם בצירוף המשפט "הזדמנות אחרונה להציל את עצמכם".

מערך הסייבר הלאומי: "ספאם ותו לא"

במערך הסייבר הלאומי מיהרו להרגיע את הציבור ופרסמו הודעת הבהרה: "מדובר בלא יותר מניסיון לייצר תבהלה בקרב הציבור בישראל. אין סיבה להילחץ ואין צורך לשתף את ההודעות הללו הלאה. פשוט ממשיכים בשגרה".

עוד הדגישו במערך כי קבלת ההודעה אינה מעידה על פריצה לטלפון: "חשוב להדגיש – לא בוצעה פריצה למכשיר ולא לחשבון כלשהו. מדובר בהפצה רחבה של הודעות מגורם לא מזוהה, בדומה להודעות ספאם (פרסומות) שאנו מכירים".

פריצות לחשבונות של אישי ציבור

הפצת ההודעות הנוכחית מגיעה על רקע דיווחים על פריצות לחשבונות מדיה חברתית של דמויות בכירות בישראל. בין היתר דווח על פריצה לחשבונותיהם של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שרת המשפטים לשעבר איילת שקד, וראש הסגל בלשכת ראש הממשלה צחי ברוורמן. נבדק הקשר בין הפריצות הללו לבין גל הודעות ההפחדה לציבור הרחב.

מה לעשות אם קיבלתם הודעה כזו?

אל תשיבו: מענה להודעה מאשר לשולח שהמספר פעיל.אל תלחצו על קישורים: במידה וצורף קישור (לינק), אין ללחוץ עליו בשום אופן.חסמו את המספר: ניתן לחסום את המספר השולח בהגדרות הטלפון.המשיכו בשגרה: מדובר בלוחמה פסיכולוגית שנועדה לפגוע בחוסן הלאומי.

1
המשיכו בשיגרה ? מה ? צוחקים עלינו ?
מוישי

