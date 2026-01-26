כיכר השבת
מול הבעלים ההמום

שוד נועז מול המצלמות: הגנבים פרצו עם הרכב לחנות התכשיטים - וגנבו מכל הבא ליד

כנופיית שודדים פרצה עם רכב לעסק בקליפורניה, גנבה את אקדחו של הבעלים ונמלטה עם שלל רב | חמישה חשודים נעצרו לאחר ששני רכבי המילוט התרסקו במהלך מרדף משטרתי | בתיעוד ממצלמות אבטחה שפורסמו ב'פוקס' נראה רגע הפריצה הדרמטי (בעולם) 

רגעי השוד (צילום: מצלמת אבטחה / פייסבוק קלאסיק תכשיטים)

חמישה חשודים נעצרו בקליפורניה בתום מרדף משטרתי שהסתיים בתאונות דרכים, לאחר שוד אלים של חנות תכשיטים באנהיים הילס, קליפורניה.

המשטרה איתרה בתוך כלי הרכב ששימשו למילוט מגשים עמוסים בתכשיטים שנגנבו מהחנות זמן קצר קודם לכן. על פי דיווחי רשויות האכיפה, המעורבים נטשו את כלי הרכב לאחר שהתרסקו ונמלטו מהזירה בריצה, אך חלקם נלכדו כעבור זמן קצר.

האירוע החל כאשר כנופיה המונה בין שמונה לעשרה משתתפים הגיעה אל פתח העסק. תיעוד ממצלמות האבטחה הראה רכב מאיץ ישירות לעבר דלת הכניסה העשויה זכוכית, מנפץ אותה ופורץ את הדרך פנימה עבור השודדים. רעולי פנים חמושים במוטות ברזל ובפטישים החלו לנפץ את דלפקי התצוגה ולרוקן את תכולתם לתוך פחי אשפה שהביאו עמם.

בעל החנות, רמזי טאבלו, שחזר את רגעי האימה וציין כי "שמונה עד עשרה גברים רצו פנימה עם מסכות, פחי אשפה, מוטות ברזל ופטישים, וניפצו כל ויטרינה". טאבלו הוסיף כי במהלך המהומה נטל אחד השודדים את נשקו האישי: "האקדח שלי היה על השולחן, הם חטפו את האקדח שלי ובשלב הזה חשבתי שעומדים לירות בי".

החשודים נמלטו מהמקום בשתי מכוניות, מה שהוביל לשני מרדפים נפרדים של משטרת פולרטון. הרכב הראשון היה מעורב בתאונה עם מספר כלי רכב נוספים, וחמש דקות לאחר מכן התרסק גם רכב המילוט השני. המשטרה ממשיכה בסריקות אחר מעורבים נוספים שטרם נעצרו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר