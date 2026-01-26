חמישה חשודים נעצרו בקליפורניה בתום מרדף משטרתי שהסתיים בתאונות דרכים, לאחר שוד אלים של חנות תכשיטים באנהיים הילס, קליפורניה.

המשטרה איתרה בתוך כלי הרכב ששימשו למילוט מגשים עמוסים בתכשיטים שנגנבו מהחנות זמן קצר קודם לכן. על פי דיווחי רשויות האכיפה, המעורבים נטשו את כלי הרכב לאחר שהתרסקו ונמלטו מהזירה בריצה, אך חלקם נלכדו כעבור זמן קצר.

האירוע החל כאשר כנופיה המונה בין שמונה לעשרה משתתפים הגיעה אל פתח העסק. תיעוד ממצלמות האבטחה הראה רכב מאיץ ישירות לעבר דלת הכניסה העשויה זכוכית, מנפץ אותה ופורץ את הדרך פנימה עבור השודדים. רעולי פנים חמושים במוטות ברזל ובפטישים החלו לנפץ את דלפקי התצוגה ולרוקן את תכולתם לתוך פחי אשפה שהביאו עמם.

בעל החנות, רמזי טאבלו, שחזר את רגעי האימה וציין כי "שמונה עד עשרה גברים רצו פנימה עם מסכות, פחי אשפה, מוטות ברזל ופטישים, וניפצו כל ויטרינה". טאבלו הוסיף כי במהלך המהומה נטל אחד השודדים את נשקו האישי: "האקדח שלי היה על השולחן, הם חטפו את האקדח שלי ובשלב הזה חשבתי שעומדים לירות בי".

החשודים נמלטו מהמקום בשתי מכוניות, מה שהוביל לשני מרדפים נפרדים של משטרת פולרטון. הרכב הראשון היה מעורב בתאונה עם מספר כלי רכב נוספים, וחמש דקות לאחר מכן התרסק גם רכב המילוט השני. המשטרה ממשיכה בסריקות אחר מעורבים נוספים שטרם נעצרו.