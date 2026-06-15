דרמה מתחת לאדמה: הגיעו להתקין פנלים סולאריים, ונשארו בהלם

תגלית היסטורית יוצאת דופן שנחשפה לחלוטין במקרה מכה גלים בשעות האחרונות בעולם המדע, ומותירה את החוקרים המנוסים ביותר פעורי פה מול אוצר עתיק שהשתמר בצורה בלתי נתפסת. אף אחד לא יכול היה לנחש שדווקא פרויקט תשתית שגרתי וירוק יוביל לחשיפת אחד הסודות השמורים ביותר מתחת לפני האדמה, וישנה את כל מה שהיה ידוע על האזור.

הדרמה המדהימה הזו התרחשה בעיירה באד קמבורג שבמדינת הסן, גרמניה. במהלך עבודות הכנה שגרתיות לחלוטין להתקנת חווה של פנלים סולאריים בסמוך לכביש מהיר, החליט ארכיאולוג מקומי לבצע סריקה גיאומגנטית של השטח מבלי לצפות לדבר. אלא שאז, כלי חפירה מכניים נתקלו במשהו קשה באדמה – ראש חנית עשוי ברזל. הצוותים המבוהלים עצרו מיד את העבודות והזעיקו את מומחי רשות העתיקות, שהחלו בחפירת חירום דרמטית וגילו קבר אצילים מפואר ומרהיב מהמאה ה-5 לפני הספירה (התקופה הקלטית הקדומה).

כדי לשמור על הממצאים הנדירים, החוקרים שלפו גוש אדמה ענק שלם והעבירו אותו למעבדה מבוקרת. בתוך גוש העפר נחשף עושר בלתי נתפס שהותיר את המדענים המומים: תכשיטי זהב כבדים במיוחד (שאחד מהם שוקל כ-140 גרם ושימש כצמיד זרוע), חרוזי ענבר, ברונזה וזכוכית, וכן חלקי ברזל שלמים של מרכבת קבורה עתיקה – כולל צירי הגלגלים וכיסויי החיבורים. השיא של התגלית היה כד מים או יין עתיק מברונזה שהובא בכלל מאיטליה, ומעיד על קשרי מסחר קדומים. מומחים במדינה הכריזו כי מדובר בממצא של "פעם בקריירה" ובאחד משלושת קברי המרכבות הבודדים שנמצאו אי פעם בגרמניה כולה, כאשר זה הנוכחי עולה על כולם באיכותו ובמצבו השמור.