נשיא המדינה אמר בהמלך ביקורו בישיבת מקור חיים" בגוש עציון: ״לומר שלא לציית לפסק דין זה אסון, וזו סכנה גדולה למדינה. אי-ציות הוא אסון למדינה, זאת אש זרה בבית השלישי, זאת סכנה אמיתית ולכן אני מזהיר מכך מכל משמר" | צפו בדבריו המלאים (חדשות, פוליטי)
לאור ההתעניינות התקשורתית הרבה בישיבת 'מקור חיים' בה למדו שניים מהנערים שנחטפו, החליטה הישיבה להיעזר בשירותיו של אמנון שומרון: "ביקשו ממני לבוא ולסייע שם מול מבול התקשורת שמסקרת אותם בגלל כל הבלאגן הגדול שיש. אני אשתדל לעזור להם" (ברנז'ה)
ארבע יממות לאחר חטיפת תלמידי הישיבה, חבריהם של שניים מהם הלומדים ב"מקור חיים", מנסים להיאחז באופטימיות ומתפללים לשחרורם. שרים, רבנים ואישי ציבור ממשיכים לזרום למקום ולנסות לעודד את הבחורים • מוקדם יותר רמז ראש הממשלה כי המבצע לשחרורם של החטופים עשוי לארוך זמן רב ויהיו לו השלכות חמורות. השר יעלון: "המאמץ יביא שבסופו של דבר נניח את היד על החוטפים" • סיקור מיוחד (ארץ)