נשיא המדינה יצחק הרצוג, ערך היום (רביעי) ביקור בישיבה התיכונית "מקור חיים" בגוש עציון, ובמהלך ביקורו התייחס הנשיא לנושאים פוליטיים וגם פגש את תלמידי הישיבה ששכלו את אחיהם.

נשיא המדינה התייחס בדבריו למערכת המשפט ולפסיקות בג״ץ ואמר: ״אנחנו צריכים לדעת שבלי מערכת המשפט לא נוכל להתקיים כחברה וכמדינה. ואני אומר זאת דווקא משום שיש ויכוח. הויכוח אינו נוגע לעצם הצורך במערכת משפט, אלא לגבולות הגזרה של מערכת המשפט. אך לעיתים הוא חורג מגבולות הטעם הטוב".

"לא ייתכן", טען הנשיא: "שמישהו יחשוב שלא לציית לפסק דין של בית משפט. כשלא מצייתים לפסק דין של בית משפט, או כשקוראים לאי ציות לפסק דין - מסכנים את מדינת ישראל, את החברה הישראלית, את הסדר החברתי, ומסכנים את היכולת שלנו לחיות יחד".

לדבריו: "וזה בלתי נתפס שזה קורה עדיין, בוודאי כשאנחנו בעיצומה של מלחמה, ובוודאי אחרי סיוט של מלחמה קשה לכולנו. להתווכח - בוודאי שכן. להתווכח על גבולות הגזרה של מערכת המשפט ובית המשפט העליון - בוודאי שכן, זה לגיטימי, זה ויכוח".

הנשיא אמר: "אבל לחשוב שלא ניתן או שאסור לציית לבית המשפט, או לומר שלא לציית לפסק דין זה אסון, וזו סכנה גדולה למדינה.״

נשיא המדינה התייחס לחשיבות הפרדת הרשויות ואמר: ״כדי לקיים מדינה מתוקנת דרושות שלוש רשויות מתפקדות ופועלות.אם אנחנו רוצים מערכת משפט עצמאית ובריאה עלינו לכבד אותה. ולכן העניין הוא עמוק הרבה יותר. אתה לא יכול להעלים רשות אחת ולהגיד אני מעלים את הרשות השופטת. הרי כל אחד מכם ישכור דירה, ואם יהיה לכם ריב עם בעל הבית והוא יתעמר בכם תרצו ללכת לבית משפט כדי לקבל סעד. ואם יש לכם ויכוח בתחום אחר, גם אז תרצו ללכת לשופט או לשופטת כדי לקבל סעד, ותרצו מערכת משפט עצמאית ובריאה".

לסיום אמר הנשיא: "אי-ציות הוא אסון למדינה, זאת אש זרה בבית השלישי, זאת סכנה אמיתית ולכן אני מזהיר מכך מכל משמר. לא להגיע לשם ולא לדבר על כך. ויכוח, כן, ויכוח הוא לגיטימי. אבל חלילה וחס שנטיל ספק ביכולת שלנו לכבד פסקי דין״.

כזכור וכפי שדווח אתמול: ראשי הקואליציה - יו"ר הקואליציה אופיר כץ, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר החוץ גדעון סער, פנו לרה"מ בנימין נתניהו וכתבו: "דוחים בתוקף את חוות הדעת של היועמ"שית הדורשת ממך לנמק מדוע אתה לא מפטר את השר בן גביר".

"ניסיונה של היועמ"שית", נכתב: "המודחת לפטר שר בכיר בממשלה, הינו ניסיון הפיכה נגד הדמוקרטיה, נעמוד כחומה בצורה נגד הדחה חסרת בסיס של שר בממשלה. אין לאף גורם משפטי, סמכות לכפות הדחה, לא ניתן לזה יד, רק העם יבחר את השלטון".