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פסק הדין בנושא הבעלות על בית הכנסת 'הליגמן' שבבני ברק ממשיך לחולל סערה. לאחר שבשבוע שעבר פסק בית המשפט כי בית הכנסת אינו 'הקדש ציבורי' וכי ליורשים ניתן לעשות בו כרצונם, כולל להרוס את המקום ולבנות בו מרכז מסחרי. כעת, הורה הרב שטיינמן לערער ואמר כי "זה מעשה שטן"
התפתחות דרמטית בפרשת המאבק על בית הכנסת "הליגמן" בבני-ברק, כאשר בניגוד גמור לעדותו של הגאון רבי ניסים קרליץ, החליט בית המשפט המחוזי בת"א להעביר את בית הכנסת לרשות היורשים. שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב אבי זמיר משתמש בביטויים קשים על עדותו של הגר"נ קרליץ ואומר כי הוא היה נראה מבולבל ולא החלטי. בבית הכנסת שוקלים כעת את המשך צעדיהם
התפתחות בפרשת המאבק על בית הכנסת "הליגמן" בבני-ברק: בצעד מפתיע הגיע הבוקר רבי ניסים קרליץ למסור עדות בבית משפט השלום בתל-אביב, בנוגע להחלטת האחים הליגמן ז"ל לתרום את הבניין שישמש כבית הכנסת מרכזי בעיר, וזאת במסגרת דיון משפטי ארוך הדן בבעלות על ביהכנ"ס הוותיק (חרדים)