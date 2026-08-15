רווקות מאוחרת בציבור החרדי הפכה מתופעת שוליים לחלק מהשיח הציבורי | בפרק החדש של 'בודד ליין' מארח יוסי חיים מימון את דודי ויכלדר, בן 36, שמדבר בגילוי על מה שבחור מבוגר צריך לשמוע ומה עדיף שלא, על השדכנים בתמונה, ועל השאלה מתי טיפול נפשי הוא לא אופציה - אלא הכרח (כיכר VOD)
"כחודש אחרי החתונה התגרשתי", מספר אביה פרץ בריאיון אישי ליוסי חיים מימון בפודקאסט "בודד ליין" | הוא מדבר על ניסיונו בעולם הנישואין והשידוכים והמשבר שפקד אותו חודש לאחר החתונה הראשונה | השידוך השני שהתפרק, ורגע השבירה שבו החליט לעשות מעשה כדי להחזירו | והחלטתו לעסוק בהנגשת נושא השידוכים לבחורים שקשה להם • צפו בריאיון (בודד ליין)