"בסוף אני חושב שהראיתי יותר מדי עניין", אומר אביה פרץ, בטרם הוא מספר את הסיפור שהפך אותו למלווה רווקים בדרך לזוגיות נכונה. פרץ, כיום מלווה בחורים בדרכם לעולם הזוגיות וכולל הכוונה בענייני השידוכין, חושף בריאיון לפוקאסט "בודד ליין", את הסיפור האישי שעיצב את דרכו, מסע שהתחיל בכאב גדול והפך למקצוע.

פרץ מספר כי גדל וחונך בישיבה שבה עודדו נישואין מוקדמים, ובאווירה שבה כל משודכת שאמרה "כן" כבר בתחילת ההיכרות נתפסה כמועמדת מתאימה. הוא התחתן כמעט עם הבחורה הראשונה שהכיר, אך הנישואין החזיקו מעמד חודש בלבד. "חודש אחרי החתונה מצאתי את עצמי גרוש", הוא מספר.

שלוש מאות הצעות שידוך

לאחר הגירושין יצא פרץ לקשר נוסף, שנמשך כשנה, עד שגם הוא הגיע לסיומו. לדבריו, הסיבה הייתה פשוטה: "הראיתי יותר מדי עניין". לטענתו, דווקא ההשקעה הרגשית הגלויה היא שהרחיקה את בת הזוג ממנו, וכך, לאחר כמעט שנה, היא בחרה להיפרד.

בת הזוג לשעבר יצאה לאחר מכן לשוק מחדש, הפעם ממש כפשוטו, הדבר קרה בפורים, היא יצאה לשוק מחנה יהודה כשהיא אוחזת שלט ''מחפשת חתן צדיק'' כחלק מקוריוז-מתחפושת. נקודת המפנה בסיפור מגיעה כשהדבר מתפרסם בכל מקום והיא מקבלת אז מאות הצעות, פרץ רואה אותה לבושה בשמלת כלה כחלק מתחפושת, והמראה שובר אותו. "בכיתי והתפללתי לה' שינחה אותי", הוא משחזר.

בהמשך הוא מספר על "הטריק" שהחזיר, לדבריו, את הקשר ביניהם. הוא כתב משהו בסטטוס שלו כביכול הוא התארס, משהו שרק היא הייתה אמורה לראות, מסר שיצר רושם כאילו הוא כבר מצא את המיועדת. המהלך, הוא אומר, הוא שהצליח לבסוף להחזיר אותה אליו. היא יוצרת קשר מספרת שבעקבות היציאה שלה לשוק עם שמלת הכלה היא מקבלת מאות הצעות. לאחר כמה שיחות הם חוזרים להיפגש ולאחר כמה זמן, בשעה טובה-מתארסים.

בין חרדים לדתיים-לאומיים

בהמשך השיחה נוגע פרץ בהבדלים שהוא מזהה בין הציבורים בכל הנוגע לזוגיות. לדבריו, הציבור הדתי-לאומי מפגין גישה "שכלית" יותר בהתבוננות על תהליך ההיכרות והנישואין, בניגוד לדפוסים שהכיר בעולם החרדי, אם כי אין זה כוללני ותמיד ישנם אנשים שונים וגישות שונות כיום מגיעים אליו בחורים מכל המגזרים לליווי.

תהיה מעניין

מתוך הניסיון האישי שלו, פרץ מגבש כיום גישה מעשית לבחורים שהוא מלווה: הוא מדגיש בפניהם לא "להיות משעממים", אלא להראות עניין אמיתי בבת הזוג שהם מכירים מסר שנשען, בין השאר, על הלקח שהפנים בעצמו מהקשר שנכשל בעבר. כל דבר ששואלים עשוי להיות מעניין יותר בגישה שונה, וצריך נהוג בעדינות ובחוכמה.

מעבר לסיפור האישי, פרץ נוגע גם בשאלות רחבות יותר: איך משתנה ההשקפה על זוגיות ונישואין לאחר משבר כזה, ואיך בכלל מספרים להורים חודש אחרי החתונה, שהתגרשת. כיום אביה פרץ מלווה בחורים כיום בצורה מקצועית כיצד להגיע ולמצוא את הדרך הטובה ביותר עבורם למציאת הזיווג.

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