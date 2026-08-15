לפגוש את עצמך במקומות הכואבים.

רווקות מאוחרת מזמן איננה תופעה נדירה בציבור החרדי, אך העיסוק הציבורי בה עדיין נע בין התעלמות לדיבורים לא תמיד רגישים. בפרק החדש של הפודקאסט 'בודד ליין', המוקדש לעולם השידוכים מנקודת מבטו של רווק, הגיע הפעם דודי כדי לספר את הצדדים שפחות מדברים עליהם, השיח נפתח בהתייחסות למאפיין שלדבריו עובר כחוט השני ונוגעים לנושא הרווקות המאוחרת: המודעות הרגשית.

לדבריו, הן הצעירים והן המבוגרים יותר בציבור היום נמצאים בקשר הרבה יותר קרוב עם הרגשות שלהם מכפי שהיה מקובל בעבר. הוא הצביע על כך שלתופעה הזו יש שני צדדים, מצד אחד היא מאפשרת פתיחות, כנות ושיח אמיתי יותר על מה שעובר על מי שנמצא בתהליך; מצד שני, היא גם יכולה להכביד ולהעצים תחושות של כאב וקושי כשאין לצדה כלים מתאימים להתמודדות.

"למה לא התחתנת?"

אחת הנקודות המרכזיות שעלו בשיחה נגעה לאופן שבו הסביבה מתייחסת למי ש"לא מסתדר לו".

בפודקאסט התייחסו לשאלה שכל רווק מבוגר מכיר, "למה לא התחתנת?" לנזק הטמון בה. לדבריו, מדובר בשאלה שמונחת לרוב בלי כוונה רעה, אך בפועל היא מעמידה את הרווק במקום נחות, כאילו הוא נדרש להצדיק את מצבו. הוא שיתף ממקום אישי לגבי מה שכדאי לומר במקום זאת, ומה עדיף להימנע ממנו לחלוטין כשפוגשים בחור או בחורה שנמצאים בתהליך ממושך. דודי מציין שבמקרה שאתה פוגש בחור מבוגר, לעולם אל תגיד לו משהו מהזווית שלך, אלא תנסה להיכנס לנעליים שלו.

מה פתאום שתציע לי גרושה עם ילדים?

קיימת ביקורת גם כלפי עולם השדכנות עצמו. התופעה של שדכנים שמתמקדים אך ורק ב"שידוכים הקלאסיים" – הצעות שמתאימות לפרופיל המוכר והצפוי, ומתקשים או לא מתאמצים מספיק כשמדובר בבחורים חרדים מבוגרים יותר, שהצרכים וההצעות המתאימות להם שונים.

"הציעו לי גרושה עם ילדים, אני לא שופט את מי שכן הולך על זה- אבל לי זה לא התאים והשדכנית אז לא סיפרה לי על כך, רק פתאום כבדרך אגב", סיפר דודי. הוא הרחיב בשאלה מדוע בכלל שדכנים צריכים להתעסק עם האוכלוסייה הזו, ומה נדרש כדי שהעיסוק הזה יהפוך לאטרקטיבי ומקצועי יותר עבורם. במסגרת זו עלתה גם שאלת התגמול הכספי לשדכנים, דודי הביע את עמדתו בשאלה האם יש מקום לשלם להם יותר על טיפול בהצעות מורכבות יותר.

חייבים פסיכולוג?

לקראת סיום הפרק נגעו השניים גם בנושא הטיפול הפסיכולוגי, שלדבריו רלוונטי לא מעט למי שנמצא שנים ארוכות בתהליך השידוכים. הפודקאסט דיבר על העיתוי שבו כדאי לפנות לטיפול, ועל התועלת שהוא עצמו רואה בכך עבור מי שהרווקות המאוחרת שוחקת אותו רגשית. כדאי ללכת לאיש מקצוע אמיתי שהוא לפעמים משנה לך פשוט את ההסתכלות, לרוב מריחים את אנשי המקצוע האמיתיים. זה לא יסתיים תוך שתים עשרה פגישות ואז תהיה מוכן, אך בהחלט תקבל כלים לעתיד לבנייה של בית משותף פלוס הבנה גם של הצד השני, אך בעיקר של עצמך.