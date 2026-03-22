הזמר ליאם גולן המקורב לדעת ולמסורת היהודית, חושף כי שמר את השבת האחרונה - לראשונה בחייו.

בפוסט שפרסם באינסטגרם הוא כתב: "פעם ראשונה ששמרתי שבת והאמת שאין כיף כזה, קצת זמן להתנתק מהכל ולהיות עם המשפחה, ידוע שהשבתות לפני חג פסח הם חשובות מאוד".

במהלך סיור שערך לאחרונה הזמר - בנו של הזמר המוכר אייל גולן, בכותל המערבי על הקשר שלו לדת וליהדות: "אני מתפלל ומדבר הרבה עם הקדוש ברוך הוא, מניח תפילין ומתחזק בדת, זה מה ששומר עם ישראל".

לאחר מכן הגיע לברכה והתייעצות במעונו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר': "תעשה שירים טובים לשמח את עם ישראל", אמר לו הרב.