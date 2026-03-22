לראשונה בחייו: הזמר המוכר והפופלרי חשף; "שמרתי את השבת, אין כיף כזה"

"פעם ראשונה ששמרתי שבת והאמת שאין כיף כזה, קצת זמן להתנתק מהכל ולהיות עם המשפחה", כתב הזמר המוכר ובנו של הזמר של גדול הזמר המזרחי-ישראלי אייל גולן (חדשות ברנז'ה)

ליאם גולן

הזמר ליאם גולן המקורב לדעת ולמסורת היהודית, חושף כי שמר את השבת האחרונה - לראשונה בחייו.

בפוסט שפרסם באינסטגרם הוא כתב: "פעם ראשונה ששמרתי שבת והאמת שאין כיף כזה, קצת זמן להתנתק מהכל ולהיות עם המשפחה, ידוע שהשבתות לפני חג פסח הם חשובות מאוד".

במהלך סיור שערך לאחרונה הזמר - בנו של הזמר המוכר אייל גולן, בכותל המערבי על הקשר שלו לדת וליהדות: "אני מתפלל ומדבר הרבה עם הקדוש ברוך הוא, מניח תפילין ומתחזק בדת, זה מה ששומר עם ישראל".

לאחר מכן הגיע לברכה והתייעצות במעונו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר': "תעשה שירים טובים לשמח את עם ישראל", אמר לו הרב.

כל הכבוד לך צדיק תמשיך ככה כמה כייף להתנתק מהטלפון מכל דבר חול אין על שבת מאכלים מיוחדים משפחה כייף כייף כייף אשרייך שזכית תמשיך
