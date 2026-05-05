נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על קיומה של "שבת לאומית" בין ה-15 ל-16 במאי, כחלק מחגיגות חודש המורשת היהודית ושנת ה-250 לעצמאות המדינה.

בצעד שמטרתו להוקיר את המסורת היהודית, עודד הנשיא משפחות וקהילות מכל הרקעים להתאחד מזמן שקיעת החמה ביום שישי ועד צאת השבת "בהודיה לאומתנו הגדולה".

​לדברי הנשיא, יום זה נועד להכיר במסורת היהודית המקודשת של הקצאת זמן למנוחה, להרהור ולהודיה לא-ל. טראמפ קרא לכל האמריקאים לחגוג את אמונתם ואת חירותם לאורך כל השנה, וציין כי עליהם לעשות זאת "במיוחד בשבת כדי לחגוג את שנת ה-250 שלנו".

​הנשיא הדגיש בהצהרתו כי תחת הנהגתו הממשל נלחם באגרסיביות באלימות נגד יהודים אמריקאים, תוך העמדה לדין של פושעי שנאה ופעילות למיגור נגע האנטישמיות במוסדות החינוך ובקמפוסים.

הוא הצהיר כי "לעולם לא אפסיק להילחם כדי להגן על זכותנו המולדת לחופש דת", זכות אותה הגדיר כמקודשת ומקרבת את האומה לאל בכל יום מחדש.

​במסגרת ההכרזה הרשמית על חודש מאי כחודש המורשת היהודית, העלה הנשיא על נס את תרומתם של יהודי ארצות הברית לאורך ההיסטוריה. הוא הזכיר את מכתבו ההיסטורי של ג'ורג' וושינגטון לקהילה היהודית בניופורט משנת 1790, בו איחל כי "מי ייתן וילדי זרע אברהם, השוכנים בארץ זו, ימשיכו להיות ראויים וליהנות מרצונם הטוב של שאר התושבים".

​כמו כן צוינה דמותו של חיים סלומון, שתמך במלחמת העצמאות האמריקנית ופעל למען הקונגרס הקונטיננטלי גם לאחר שנאסר על ידי הבריטים.

הנשיא ציין כי "המורשת של סלומון עומדת כעדות לאמונה הבלתי מעורערת בהבטחה האמריקאית", וכי מסירות דתית ושירות הזולת הם עמודי התווך של תרבות משגשגת המחזקים את עתיד הדורות הבאים.