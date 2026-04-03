סאבלימינל: "שבת זה קודש במשפחה, התחלתי להניח תפילין כל יום"

הראפר קובי שמעוני, המוכר בשם הבמה "סאבלימינל", שיתף בריאיון אישי על הקשר שלו ליהדות, על התחזקות רוחנית בשנים האחרונות ועל עמדותיו בנושאים העומדים על הפרק.

בריאיון שהעניק לעיתונאית יפעת הללי אברהם במגזין mako, סיפר שמעוני על אורח החיים בביתו: "תמיד עשינו קידוש, תמיד הפרדנו חלב ובשר, שבת זה קודש במשפחה, אבל כן התחלתי להניח תפילין יום יום, ללמוד כל יום שיעור קטן, אפילו באולפן הקמתי עמדה להנחת תפילין, שיהיה לאנשים שבאים ורוצים להניח".

בהמשך התייחס להערכתו כלפי הציבור הדתי והחרדי, ושיתף חוויה אישית: "אני אוהב ומעריך את הציבור הדתי, כל כך הרבה פעמים נסמכתי עליו, אבא שלי היה נכה צה"ל 94%, אבל כשהייתי צריך מכונת הנשמה בשבילו, עם כל משרד הביטחון הגדול – הראשונים שעזרו לי היו 'עזר מציון' והם לא שאלו אותי אם אני יהודי וכמה אני מתפלל, החבר'ה החרדים האלה תורמים לא שנתיים, לא שלוש, אלא 15 שנה".

שמעוני גם התייחס לסוגיית גיוס החרדים לצה"ל, ואמר: "אם היו רוצים לפתור את הפצע הפתוח עם החברה החרדית במקום לנצל אותו פוליטית, היו פותרים, אפשר להגדיר כל התנדבות בזק"א וב'איחוד הצלה' כשירות, למה לא לפתור את זה ככה? כי לא רוצים, רוצים את השסע הזה, אני מאמין שאם נרצה אחדות, סובלנות וכבוד, זה אפשרי, לשם אני מנסה להוביל לשם עם המוזיקה שלי".