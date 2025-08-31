כיכר השבת
אחרי 30 שנים

"דוד חיים - סגור בשבת" | ההודעה המפתיעה והמרגשת של כוכב הילדים

חובר לנשמה היהודית שלו: כוכב הילדים המוכר והפופולרי, יצאה היום בהודעה מרגשת בה נאמר כי הוא החליט להפסיק לעשות הופעות בשבת קודש, אחרי שנים רבות בהן הוא כן הופיע (חדשות ברנז'ה)

דוד חיים כבר לא זמין בשבתות (צילום: אושר עדן פשניסקי)

כוכב הילדים חיים אוסדון המכונה 'דוד חיים', קיבל על עצמו להפסיק להופיע בשבת אחרי 30 שנה של הופעות.

"דוד חיים - סגור בשבת", כתב כוכב הילדים לעוקביו ברשתות החברתיות, "חברים וחברות יקרים, בהחלטה אישית שבאה מעמקי נשמתי החלטתי לאחר שנים רבות החלטה מאוד גדולה ומשמעותית עבורי ומשפחתי - החלטתי שאני לא מופיע יותר בשבת!".

בהמשך דבריו הוסיף כוכב הילדים הפופולרי: "אני יודע שלהחלטה הזו יש השלכות על הקריירה שלי, אחת מהן היא שלראשונה השנה לא אשתתף בהפקת חנוכה גדולה, אבל אני מוכן לשלם את 'המחיר' באהבה ובלב שלם".

