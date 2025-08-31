כוכב הילדים חיים אוסדון המכונה 'דוד חיים', קיבל על עצמו להפסיק להופיע בשבת אחרי 30 שנה של הופעות.

"דוד חיים - סגור בשבת", כתב כוכב הילדים לעוקביו ברשתות החברתיות, "חברים וחברות יקרים, בהחלטה אישית שבאה מעמקי נשמתי החלטתי לאחר שנים רבות החלטה מאוד גדולה ומשמעותית עבורי ומשפחתי - החלטתי שאני לא מופיע יותר בשבת!".

בהמשך דבריו הוסיף כוכב הילדים הפופולרי: "אני יודע שלהחלטה הזו יש השלכות על הקריירה שלי, אחת מהן היא שלראשונה השנה לא אשתתף בהפקת חנוכה גדולה, אבל אני מוכן לשלם את 'המחיר' באהבה ובלב שלם".