מכה של 83 אלף דולר: הזינוק המבהיל שמרעיד את העסקים

אגף התקשוב והגנת הסייבר ( צילום: דובר צה"ל )

בעידן שבו פריצות סייבר הפכו לחלק מהשגרה העסקית, דוח חדש ומקיף של חברת Verizon מציב מראה מפוכחת ומדאיגה בפני מנהלי עסקים ברחבי העולם. המחקר, המבוסס על ניתוח של כ-25 אלף תביעות ביטוח ששולמו בפועל, חושף מציאות כלכלית קשה: חציון הנזק מפריצת סייבר עומד כיום על 83 אלף דולר, כאשר חצי מהארגונים שספגו מתקפה הפסידו סכומים גבוהים אף יותר.

הנתונים מעלים תמונה חדה במיוחד כאשר בוחנים את המקרים הקיצוניים: חלק מהארגונים נאלצו להתמודד עם נזקים העולים על 5 מיליון דולר. המשמעות היא שפריצת סייבר אינה עוד סיכון טכנולוגי בלבד, אלא איום כלכלי ממשי שיכול לערער את יציבות הארגון כולו.

מלחמת הסייבר ( צילום: דובר צה"ל )

הקצב שמשתולל: פי 3.5 מהאינפלציה 'אלוקים, גרמת לי לחכות למישהו שלא מאמין בך?'; המהפך האמוני של שורדי השבי דני שפיץ | 10:14 כאשר חוקרי Verizon השוו את נתוני הנזקים בין השנים 2019 ל-2024, התגלתה מגמה מדאיגה במיוחד. חציון הנזק זינק ב-80 אחוז – מ-60 אלף דולר ל-110 אלף דולר. העשירון העליון של הנזקים יותר מהכפיל את עצמו והגיע למיליון וחמישים אלף דולר. הנתון המטריד ביותר: בעוד שהאינפלציה בארצות הברית עלתה ב-23 אחוז בלבד באותה תקופה, עלויות הסייבר זינקו פי 3.5 מקצב האינפלציה. המשמעות היא שפריצות הסייבר הופכות לאיום כלכלי שצומח הרבה יותר מהר מהכלכלה עצמה, ומחייב תכנון פיננסי מיוחד. המגמה הזו מזכירה את מתקפת הענק על יגואר-לנד רובר שגרמה לנזק של כ-2.5 מיליארד דולר, ומדגימה כיצד פריצה אחת יכולה להשפיע על כלכלה שלמה. המלכודת של העסקים הקטנים הדוח חושף פער כואב בין ארגונים גדולים לקטנים. בעוד שעסקים גדולים, בעלי הכנסות של מעל 250 מיליון דולר, סופגים נזק של עד 2 אחוז מהמחזור במקרי קיצון, עסקים קטנים ובינוניים נמצאים בסכנה אמיתית. עבורם, 2.5 אחוז מהאירועים הקיצוניים גובים יותר מ-7 אחוז מהמחזור השנתי. כשהמשאבים דלים והמתקפות ממוקדות – 39 אחוז מהתביעות נובעות מכופרות ו-19 אחוז מהונאות אימייל – המשמעות היא סכנה ממשית להמשך קיום העסק. עסק קטן שמחזורו השנתי עומד על מיליון דולר עלול למצוא עצמו מול נזק של 70 אלף דולר ומעלה, סכום שיכול להכריע אותו. התופעה מזכירה את הסכנות שנחשפו בצה"ל כתוצאה מחוסר שמירה על בטחון מידע, ומדגישה שגם ארגונים קטנים חייבים להשקיע באבטחה. שיטות התקיפה המובילות הדוח מפרט את שיטות התקיפה הנפוצות ביותר. מתקפות כופר (Ransomware) אחראיות ל-39 אחוז מהתביעות, כאשר התוקפים משביתים מערכות ודורשים תשלום לשחרורן. הונאות אימייל, המכונות גם BEC (Business Email Compromise), אחראיות ל-19 אחוז נוספים. בענף הקמעונאות, השבתת עסקים לבדה אחראית ל-44 אחוז מהנזקים, עם עלויות גבוהות ב-65 אחוז מהממוצע הכללי. כל יום שבו העסק לא פועל הוא יום של הפסד הכנסות, נזק למוניטין ואובדן לקוחות. דוגמאות מהשטח כוללות את השימוש בכלי פורנזיקה מתקדמים ואת הזינוק בפעילות הסייבר האיראנית, המדגימים את רמת התחכום הגוברת.

הגנת סייבר ( צילום: דובר צה"ל )

התחזית למנכ"לים: הזמן לתמחר

הדוח מצביע על מגמה ברורה: הכפלת נזקים בכל חמש שנים. אם המגמה תימשך, עד שנת 2029 ניתן לצפות לחציון נזק של כ-220 אלף דולר, ובמקרים קיצוניים – נזקים של עשרות מיליוני דולרים.

השורה התחתונה למנכ"לים ולמנהלים פיננסיים ברורה: הסייבר אינו עוד תקציב IT בלבד, אלא סיכון פיננסי אסטרטגי שחייב להילקח בחשבון בתמחור השנתי ובניהול הסיכונים של החברה. ההשקעה באבטחת סייבר אינה הוצאה אלא ביטוח כלכלי הכרחי.

המומחים ממליצים על מספר צעדים מיידיים: ביטוח סייבר מקיף, הדרכת עובדים לזיהוי ניסיונות פישינג, גיבויים תכופים של מידע קריטי, ותכנית תגובה מוכנה למקרה של פריצה. בעולם שבו פריצות הסייבר הפכו לוודאות כלכלית, ההכנה המוקדמת היא ההבדל בין שרידות לקריסה.