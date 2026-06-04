הפתרון שמביא שקט נפשי (וחסכוני) לבית היהודי

הנוסחה פשוטה: חיסכון של 50% בחשמל, 7 שנות אחריות מלאה, וכשרות מהודרת לכתחילה – בלי לשלם שקל אחד יותר ( צילום: יח"צ )

שוק מיזוג האוויר עבר בשנים האחרונות מהפכה טכנולוגית עם מעבר גורף למזגני אינוורטר. עבור הציבור שומר המצוות, השדרוג הזה הביא איתו אתגר הלכתי לא פשוט: בניגוד למזגנים הישנים, טכנולוגיית אינוורטר משנה את קצב עבודת המדחס באופן רציף בהתאם לשינויי הטמפרטורה בחדר. בפועל, פתיחת דלת או חלון בשבת משפיעה באופן מיידי על המדחס – מה שיוצר חשש הלכתי ממשי "מעיקר הדין".

עד היום, הפתרונות התבססו בעיקר על התקנים חיצוניים, פשרות או תוספת תשלום. חברת 'טורנדו' החליטה לשנות את כללי המשחק והטמיעה את הפתרון ישירות בתוך פס הייצור. הנדסה חתומה מראש: פיקוד שבת מובנה בכרטיס המקור בשיתוף פעולה הדוק עם מהנדסי ורבני 'משמרת השבת', פותח מנגנון שבת ייחודי המותקן בתוך כרטיס הפיקוד המקורי של המזגן כבר במפעל (Built-in). מנכ"ל אנבידיה: "חברות צריכות לשלם לעובדים כמה שיותר" אבישי לוי | 09:30 נטרול חיישנים מלא: המערכת מנטרלת לחלוטין את השפעת פתיחת הדלתות או החלונות בשבת, ומאפשרת שימוש לכתחילה בשיא ההידור.

המערכת מנטרלת לחלוטין את השפעת פתיחת הדלתות או החלונות בשבת, ומאפשרת שימוש לכתחילה בשיא ההידור. אפס תוספת מחיר: הפיקוד מגיע כחלק מובנה מהמזגן ואינו דורש תשלום נוסף או התקנה של טכנאי חיצוני לאחר הרכישה.

הפיקוד מגיע כחלק מובנה מהמזגן ואינו דורש תשלום נוסף או התקנה של טכנאי חיצוני לאחר הרכישה. פיקוח הלכתי הדוק: הפיתוח נעשה בליווי צמוד של הגאון רבי אליהו בייפוס, ואף זכה בשעתו לברכתו החמה של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל.

המספרים מדברים: כמה באמת עולה לילה של מיזוג?

בסופו של דבר, משפחה מחפשת מוצר שלא ינפח את חשבון החשמל. טכנולוגיית האינוורטר של טורנדו (בדירוג אנרגטי A) מייצבת את פעולת המזגן וחוסכת עד 50% בצריכת החשמל לעומת דגמים ישנים.

הנתונים היבשים מראים כי הפעלת המזגן בחדר למשך לילה שלם (7 שעות) תעלה כיום כ-54 אגורות בלבד. כשמחברים את החיסכון הזה יחד עם 7 שנות אחריות מלאה שהחברה מעניקה, מדובר בעסקה הכלכלית המשתלמת ביותר בשוק.

הבחירה של אנשי המקצוע

ההוכחה הטובה ביותר לאמינות של מכשיר היא מה שקורה אצל הטכנאים בבית. בסקרי דעת קהל של מכון 'גיאוקרטוגרפיה', טורנדו מובילה שוב ושוב כמזגן המוערך בישראל. מתקינים ותיקים בעלי עשרות שנות ניסיון מעידים כי השילוב של שירות "מהיום למחר", אפס תקלות וגב חזק של החברה, גורם להם להמליץ על המותג – ולהתקין אותו אצלם בבית.

חדש על המדף: TORNADO LEGEND

השנה משיקה החברה את סדרת ה'לג'אנד' החדשה, הכוללת טכנולוגיית פיזור אוויר חכם המונעת משבי רוח ישירים ומספקת חוויית נוחות מקסימלית בחלל. בימים אלו משלימים רבני 'משמרת השבת' את הטמעת פיקוד השבת גם בדגם החדש הזה, כדי להבטיח שגם החדשנות הטכנולוגית הזו תעמוד בסטנדרט ההלכתי המחמיר ביותר.

שורה תחתונה

לקראת הקיץ הנוסחה פשוטה: חיסכון של 50% בחשמל, 7 שנות אחריות מלאה, וכשרות מהודרת לכתחילה – בלי לשלם שקל אחד יותר.