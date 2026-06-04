כיכר השבת
הכלות נוהרות

כאן נולדת שמלת החלומות: הטרנד שמסעיר כלות

באחת מהשכונות הפסטורליות והיפות של ירושלים ממוקם סטודיו בוטיק לשמלות כלה מיוחדות, המעוצבות אחת אחת. זהו מקום שבו חלומות לבנים קורמים עור, גידים ותחרה. הסטודיו של מעצבת שמלות הכלה, תמי לסרי, הוא לא עוד סלון כלות, אלא בית של יצירה, אופנת עילית ונשמה (חתונות)

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סטודיו בוטיק לשמלות כלה מיוחדות - פשוט בואי להגשים את שמלת החלומות
סטודיו בוטיק לשמלות כלה מיוחדות - פשוט בואי להגשים את שמלת החלומות| צילום: צילום: באדיבות המצלם

מהשראה על הדף ועד להוט קוטור: תהליך היצירה בסטודיו של תמי, כל שמלה היא סיפור אהבה בפני עצמו. תהליך היצירה מתחיל תמיד ברעיון קטן שהופך לחלום גדול, ומשם הוא קם לתחייה דרך סקיצות וציורים מדויקים על הדף, ההופכים אט-אט, בסייעתא דישמיא, לתוכנית עבודה מפורטת.

השלב הבא הוא ייצור מדויק ברמת הוט קוטור (Haute Couture). תמי מייבאת באופן בלעדי בדים מרהיבים מרחבי העולם, תחרות יוקרתיות ובדי משי, לצד בדים שהיא מעצבת בעצמה ושולחת לייצור מיוחד עבורה. כך, בסופו של דבר, כל כלה זוכה ללבוש שמלה יחידה ומיוחדת, שגם הבד שלה יוצר במיוחד בשבילה.

ההצלחה האמיתית של תמי היא לא רק שמלה מושלמת, אלא הידיעה שכל כלה יוצאת מהסטודיו שמחה ומאושרת. הסטודיו הוא המקום שבו אנו מקשיבים לרצונות שלך ומגשימים לך את החלום, צעד אחר צעד, בחיוך ובסבלנות.

מחכה להגשים לך את החלום.

תמי.

הכנסי עכשיו והתרשמי‏>‏>

טלפון 05832-98763

ווצאפ: https://wa.me/972583298763

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