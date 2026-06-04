כאן נולדת שמלת החלומות: הטרנד שמסעיר כלות

מהשראה על הדף ועד להוט קוטור: תהליך היצירה בסטודיו של תמי, כל שמלה היא סיפור אהבה בפני עצמו. תהליך היצירה מתחיל תמיד ברעיון קטן שהופך לחלום גדול, ומשם הוא קם לתחייה דרך סקיצות וציורים מדויקים על הדף, ההופכים אט-אט, בסייעתא דישמיא, לתוכנית עבודה מפורטת.
השלב הבא הוא ייצור מדויק ברמת הוט קוטור (Haute Couture). תמי מייבאת באופן בלעדי בדים מרהיבים מרחבי העולם, תחרות יוקרתיות ובדי משי, לצד בדים שהיא מעצבת בעצמה ושולחת לייצור מיוחד עבורה. כך, בסופו של דבר, כל כלה זוכה ללבוש שמלה יחידה ומיוחדת, שגם הבד שלה יוצר במיוחד בשבילה.
ההצלחה האמיתית של תמי היא לא רק שמלה מושלמת, אלא הידיעה שכל כלה יוצאת מהסטודיו שמחה ומאושרת. הסטודיו הוא המקום שבו אנו מקשיבים לרצונות שלך ומגשימים לך את החלום, צעד אחר צעד, בחיוך ובסבלנות.
מחכה להגשים לך את החלום.
תמי.
טלפון 05832-98763
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