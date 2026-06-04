כאן נולדת שמלת החלומות: הטרנד שמסעיר כלות

סטודיו בוטיק לשמלות כלה מיוחדות - פשוט בואי להגשים את שמלת החלומות - צילום: באדיבות המצלם סטודיו בוטיק לשמלות כלה מיוחדות - פשוט בואי להגשים את שמלת החלומות | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:15

מהשראה על הדף ועד להוט קוטור: תהליך היצירה בסטודיו של תמי, כל שמלה היא סיפור אהבה בפני עצמו. תהליך היצירה מתחיל תמיד ברעיון קטן שהופך לחלום גדול, ומשם הוא קם לתחייה דרך סקיצות וציורים מדויקים על הדף, ההופכים אט-אט, בסייעתא דישמיא, לתוכנית עבודה מפורטת.