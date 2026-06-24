שמחה גדולה התקיימה אמש (שלישי) בראשון לציון: צורי פורת, סמנכ"ל משרד לשירותי דת, חיתן את בנו יונתן עם ליה וקנין, בתו של איש העסקים אמיר וקנין, באירוע יוקרתי שנערך באולמי 'לאגו'.

השמחה התקיימה בהשתתפות רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים רבים שהגיעו לברך את המשפחות. בסידור חופה וקידושין כובד הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף, שהעניק את ברכתו לזוג הצעיר.

האירוע אמש היה הזדמנות לרבים מאנשי הציבור לברך את פורת ואת משפחתו, ולאחל לזוג הצעיר בניין עדי עד בישראל. הצלם שלומי כהן תיעד את רגעי השמחה באולמי 'לאגו' המפוארים.

יצוין כי פורת מוכר כאיש מסור לציבור, שמטרתו לשפר את השירות למגזר החרדי ולכלל הציבור הדתי. בתפקידו החדש, הוא פועל לייעול התהליכים במשרד ולהנגשת השירותים לאזרחים.

מזל טוב למשפחות פורת ווקנין, ויהי רצון שיזכו לראות רוב נחת ושמחות מכל יוצאי חלציהם.