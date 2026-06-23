מגשי הבוטיק של עלמלה - האורחים ייצאו עם תחושת "ואו" ( צילום: באדיבות המצלם )

הדלת נפתחת, העיניים נפתחות לרווחה, וניחוח משכר של אוכל טרי ממלא את החלל. השולחן עמוס, צבעוני, מוקפד - כזה שפשוט אי אפשר להפסיק לצלם. עכשיו, תחשבו עליכם: אתם מארחים, אבל אתם לא עובדים. אתם לא במטבח, לא בלחץ של ה"תקתוק", ולא עסוקים בניקיון.

כשמתכננים אירוע - שבע ברכות, בת מצווה, או ערב גיבוש - האתגר הוא כמעט תמיד זהה: הרצון להפיק אירוע ברמה גבוהה ומרשימה נתקל במציאות של לו"ז עמוס. הבחירה באוכל "קנוי" נראית נוחה, אבל היא מגיעה עם מחיר: חוויה גנרית, חסרה, ולפעמים פשרה על טריות ותחושת ה"וואו". ב"עלמל'ה", אנחנו משנים את המשוואה. המטרה שלנו היא לא רק לספק אוכל, אלא להעניק לכם מעטפת אירוח מקצועית, בהתאמה מדויקת לאופי האירוע שלכם.

1. שולחנות שוק: הופעה חיה של טעמים (בשרי)

כשאתם רוצים ליצור וואו בלתי נשכח, שולחן שוק הוא הפתרון. כאן אנחנו מגיעים אליכם עם הכל – ומשאירים אתכם פנויים לאורחים.

זה לא רק אוכל, זה אירוע שלם: אנחנו מגיעים למקום עם המנגלים, הצ'יפסרים, המפות וכלי העריכה, ומקימים שולחן שוק עשיר שמתבשל ונערך במקום. הכל טרי, הכל מריח נפלא, והכל מעוצב בצורה שמשתלטת על החלל.

אידיאלי ל: אירועי גיבוש, שמחות משפחתיות וערבים שבהם אתם רוצים את השפע והאווירה בלי לנקוף אצבע.

מה זה כולל: אנחנו מטפלים בכל ההיבטים הלוגיסטיים - מהציוד הנדרש ועד לסידור השולחן והגשתו בשטח. אתם לא צריכים להתעסק בניהול האירוע או בהכנות טכניות; אנחנו לוקחים על עצמנו את האחריות המלאה על הביצוע, כדי שתוכלו להתפנות לאורחים שלכם בראש שקט.

שולחן הבוטיק של עלמלה - האורחים ייצאו עם תחושת "ואו" ( צילום: באדיבות המצלם )

שולחן הבוטיק של עלמלה - האורחים ייצאו עם תחושת "ואו" ( צילום: באדיבות המצלם )

2. מגשי אירוח: אסתטיקה ונוחות במקום אחד (חלבי או בשרי)

לפעמים האירוע דורש קו נקי, מהודר ואינטימי יותר. מגשי האירוח של "עלמל'ה" הם הפתרון המושלם לימים שבהם אתם רוצים את ה"בוטיק" בלי ההפקה של שולחן שוק.

המגשים שלנו מגיעים מוכנים, ארוזים בצורה אסתטית ומגרה, ומתאימים בדיוק למספר המשתתפים. הם הופכים כל הרמת כוסית, ישיבת צוות או שבת שבע ברכות לאירוע מושקע ומזמין.

אידיאלי ל: ימי גיבוש, אירועים אינטימיים, או כמתנה מפנקת למישהו שאתם אוהבים.

מה זה כולל: רמת גימור גבוהה, טעמים מדויקים ועיצוב שמוכיח שאפשר לארח יוקרתי גם בלי להשקיע ימים במטבח. כפי שציינה שירה מבית שמש: "היתה פה היסטריה על האוכל! הנראות אמאלה ואבאלה, ממש לאכול עם העיניים".

המומחיות שלנו - השקט שלכם

ההבדל בין אירוע שעובר בשקט לבין אירוע שמשאיר חותם הוא בפרטים הקטנים. רינה, שעומדת מאחורי "עלמל'ה", מלווה כל לקוח באופן אישי, מבינה את הדינמיקה של האירוע ומתאימה את התפריט לתקציב ולאופי המשתתפים.

כמו שחדוה מירושלים סיכמה: "אציין את הסבלנות של רינה בשיחות הטלפון בבירורים הראשוניים, והתוצאה היתה מאורגנת, יפה ונקייה". כל האוכל בכשרויות מהדרין.

הגיע הזמן לארח אחרת.

רוצים שנתחיל לבנות את התפריט שלכם - הקליקו כאן

מגשי הארוח שיהפכו את הארוע ל"וואו" ( צילום: באדיבות המצלם )

מגשי הארוח שיהפכו את הארוע ל"וואו" ( צילום: באדיבות המצלם )

מגשי הארוח שיהפכו את הארוע ל"וואו" ( צילום: באדיבות המצלם )

מגשי הארוח שיהפכו את הארוע ל"וואו" ( צילום: באדיבות המצלם )

מגשי הארוח שיהפכו את הארוע ל"וואו" ( צילום: באדיבות המצלם )

מגשי הארוח שיהפכו את הארוע ל"וואו" ( צילום: באדיבות המצלם )

מגשי הארוח שיהפכו את הארוע ל"וואו" ( צילום: באדיבות המצלם )

מגשי הבוטיק של עלמלה - האורחים ייצאו עם תחושת "ואו" ( צילום: באדיבות המצלם )

שולחן הבוטיק של עלמלה - האורחים ייצאו עם תחושת "ואו" ( צילום: באדיבות המצלם )

מגשי הבוטיק של עלמלה - האורחים ייצאו עם תחושת "ואו" ( צילום: באדיבות המצלם )

שולחנות השוק של עלמלה - האורחים ייצאו עם תחושת "ואו" ( צילום: באדיבות המצלם )

שולחנות השוק של עלמלה - האורחים ייצאו עם תחושת "ואו" ( צילום: באדיבות המצלם )

שולחנות השוק של עלמלה - האורחים ייצאו עם תחושת "ואו" ( צילום: באדיבות המצלם )

שולחנות השוק של עלמלה - האורחים ייצאו עם תחושת "ואו" ( צילום: באדיבות המצלם )

שולחנות השוק של עלמלה - האורחים ייצאו עם תחושת "ואו" ( צילום: באדיבות המצלם )

שולחנות השוק של עלמלה - האורחים ייצאו עם תחושת "ואו" ( צילום: באדיבות המצלם )

שולחנות השוק של עלמלה - האורחים ייצאו עם תחושת "ואו" ( צילום: באדיבות המצלם )

שולחנות השוק של עלמלה - האורחים ייצאו עם תחושת "ואו" ( צילום: באדיבות המצלם )