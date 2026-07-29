הפתרון הטעים והקל שחוסך את כאב הראש בכל טיול משפחתי

פיצה האט - הפתרון המושלם לבין הזמנים עם סניפים בכל הארץ ( צילום: באדיבות המצלם )

יש דבר אחד משותף לכל המשפחות בישראל, בכל יציאה בהבית, או יותר מדויק - שתיים..

שתי שאלות שנשאלות קבוע בכל טיול. לא משנה אם נוסעים לצפון, לדרום, לירושלים או סתם קופצים לפארק עם כל המשפחה. לא משנה אם יצאתם מהבית לפני חמש דקות או שאתם כבר שלוש שעות על הכביש. "על שולחן הכשרות" | הרב שמואל בורנשטיין בתוכנית חדשה: "לא כל תלמיד חכם - מבין בכשרות" • צפו כיכר השבת | 27.07.26 ש רשת ההמבורגרים מציעה דיל קבוע פעמיים בשבוע - אבל לא לכולם מיכל כהן | מקודם ולא משנה כמה השקעתם בתכנון, באריזות ובמסלול. יש שתי שאלות שבסופו של דבר יגיעו מהמושב האחורי בשלל קולות ומכל הגילאים. "מתי מגיעים?" ו... "מה אוכלים?" עם השאלה הראשונה אתם תאלצו להתמודד לבד. אבל לגבי השאלה השניה? דווקא יש לנו תשובה מצוינת. כי כל הורה יודע שהטיול מתחיל הרבה לפני שעולים לרכב. והחלק הגסטרונומי לוקח מקום נכבד ומשמעותי. להכין כריכים. לסדר צידנית. למצוא קרחומים. לזכור להכניס את הממרחים ברגע האחרון. לקוות שהגבינות ישרדו את החום. ולהתפלל שאף אחד לא יפתח את הקופסה בצהריים ויגלה שהכריך נראה הרבה פחות טוב מאיך שהוא נראה כשיצא מהמטבח. ואם החלטתם לוותר על כל ההתארגנות? אז מתחיל החיפוש. איפה נמצא מסעדה? יש כשרות מהודרת? יש מקום לכל המשפחה? כמה זמן נסיעה זה בכלל? ולשמוע בכל 10 דקות "אבל אני רעב עכשיווו" נשמע לכם מוכר? תפסיקו להסתבך. עם למעלה מ- 100 סניפים ברחבי הארץ, פיצה האט נמצאת כמעט בכל מקום שאליו תבחרו להגיע בבין הזמנים.

פיצה האט - הפתרון המושלם לבין הזמנים עם סניפים בכל הארץ ( צילום: באדיבות המצלם )

יוצאים למסלול בצפון?

מטיילים באזור ירושלים?

נופשים בדרום?

או יוצאים לפיקניק ספונטני בפארק מתחת לבית?

כמעט בכל מקום תמצאו סניף של פיצה האט במרחק נסיעה קצר.

ואם אתם כבר בצימר, בדירת נופש או במתחם אירוח, אפילו לא צריך לצאת שוב.

מזמינים משלוח, והפיצה מגיעה עד אליכם.

בלי צידניות.

בלי כריכים מעוכים.

בלי לחפש מסעדות ברגע האחרון.

פשוט נהנים מהטיול, וכשמגיע הזמן לאכול – נהנים גם מארוחה חמה, טרייה וטעימה שכל המשפחה אוהבת.

וביננו, פיצה האט זה הרבה יותר מפיצה.

קודם כל - מדובר ברשת בינלאומית עם פיצות ברמה הגבוהה ביותר.

והתפריט העשיר של פיצה האט יאפשר לכם ליהנות גם מפסטות מפנקות, סלטים מושקעים, לחם שום, תוספות שמתאימות לכל אניני הטעם בכל גיל ואפילו קינוחים טעימים ומושחתים - ממש ארוחה חלבית מושקעת ומפנקת, חמה וטריה, בכשרות מהודרת.

ואם כבר מדברים על למעלה מ - 100 סניפים...

בואו נראה כמה מהם תצליחו לתפוס.

לכבוד בין הזמנים השיקה פיצה האט את "המרוץ אל הפיצה" – משחק חדש, מהיר וממכר.

על גבי מפת ישראל יקפצו משולשי פיצה שמייצגים את סניפי הרשת ברחבי הארץ.

המשימה שלכם היא לתפוס כמה שיותר משולשים לפני שהם נעלמים, לצבור נקודות ולהתברג בראש טבלת המובילים.

זה נשמע פשוט...

אבל כשיש למעלה מ- 100 סניפים בכל הארץ, תגלו מהר מאוד שהמשולשים קופצים מכל כיוון אפשרי ויש גם אתגרים לא פשוטים בדרך...

שלושת המשתתפים שיצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר יזכו בסיום הפעילות בחמישה שוברים למגשי פיצה משפחתיים וכל שחקן שינסה את מזלו יקבל קופון לאצבעות שוקולד מתוקות בהזמנת או בקניית שני מגשים משפחתיים!

אז לפני שאתם שואלים בפעם המאה "מה אוכלים?" היכנסו למשחק החדש, נסו לשבור את השיא ואולי הפיצה המשפחתית הבאה כבר תחכה לכם במתנה.

לחצו כאן והתחילו לשחק>>

פיצה האט – למעלה מ- 100 סניפים ברחבי הארץ. בבין הזמנים, פשוט יוצאים לדרך.