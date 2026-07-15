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"חברת התעופה הגרועה בעולם": משחק יוצא דופן כבש בסערה את הרשת

משחק שיתופי חדש שמציע חוויה כאוטית כצוות חברת תעופה כבש את הרשת | השחקנים מתמודדים עם נוסעים זועמים, תקלות ופיראטים אוויריים (מעניין)

נוסע מושלך בלי שהיות מהחלון לאחר שעצבן את הטייס, מתוך טריילר המשחק (Flexus)

משחק שיתופי חדש בשם Dear Passengers מעורר עניין רב ברשת לאחר שפורסם הטריילר הרשמי שלו, המציג חוויית משחק כאוטית שבה השחקנים מגלמים את צוות האוויר של "חברת התעופה הגרועה בעולם".

המשחק, שפותח על ידי חברת Flexus וצפוי להגיע למחשבי PC בהמשך השנה, מתמקד בשיתוף פעולה בין חברים בניסיון להתמודד עם טיסות שיוצאות מכלל שליטה.

במהלך המשחק מתחלקים השחקנים בין תא הטייס לתא הנוסעים, ונדרשים להתמודד עם נוסעים זועמים, מטען בלתי חוקי, מזג אוויר קיצוני ותקלות שונות במטוס. במקרים מסוימים הם אף יוצאים מחוץ למטוס בזמן הטיסה כדי לתקן את גוף המטוס, או נלחמים בפיראטים אוויריים באמצעות מקלע.

"נוסע יקר", תמונת פרסומת למשחק החדש (צילום: Flexus)

בתיאור המשחק נכתב: "שחקו יחד כצוות של חברת התעופה הגרועה בעולם. המטוס שלכם מתפרק, המטען שלכם בלתי חוקי, ובטיחות הנוסעים נמצאת כמעט בתחתית סדר העדיפויות."

המשחק משתייך לז'אנר המכונה "Friendslop" – משחקי מרובי משתתפים קלילים וכאוטיים שנועדו בעיקר למשחק משותף עם חברים. בשנה האחרונה זכו משחקים מהסוג הזה לפופולריות רבה ברשת.

הטריילר צבר מיליוני צפיות ברשתות החברתיות בתוך זמן קצר, ורבים מהצופים הביעו התלהבות. אחד הגולשים כתב: "אני חייב לשכנע את החברים שלי לשחק בזה", ואחר הוסיף: "אני אוהב את ז'אנר ה-Friendslop, זה פשוט נראה כיף." גולש נוסף כתב: "זה נראה מגוחך לחלוטין. תרשמו אותי."

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