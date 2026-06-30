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הפתעה בארוחה משפחתית: אורח לא צפוי הגיע לבדוק את המנה | צפו

גור דובים הפתיע משפחה שערכה ארוחת ברביקיו בחצר בית נופש בארה"ב, כשהגיע היישר אל הגריל בניסיון להריח את האוכל | האירוע שתועד במצלמה הפך לוויראלי (בעולם)

גור הדובים שהפתיע את המשפחה
גור הדובים שהפתיע את המשפחה| צילום: פוקס ניוז

גור דובים שחור סקרן הפתיע משפחה שערכה ארוחת ברביקיו בחצר בית נופש בגטלינבורג שבמדינת טנסי, כשהגיע היישר אל הגריל בניסיון להריח את האוכל. האירוע, שתועד במצלמה והפך לוויראלי, הסתיים ללא נפגעים.

בסרטון נראה הגור מתקרב באיטיות אל אזור הבישול, נעמד על רגליו האחוריות ובוחן את הגריל ואת ריחות האוכל, בעוד בני המשפחה שומרים על מרחק ומתעדים את המתרחש. לאחר מספר רגעים עזב הדוב את המקום מבלי לגרום לנזק או להתעמת עם הנוכחים.

הדוב השחור האמריקני הוא מין הדובים הנפוץ ביותר בצפון אמריקה, והוא חי ביערות ובאזורים הרריים ברחבי וקנדה.

ברוב המקרים דובים שחורים אינם תוקפניים כלפי בני אדם ומעדיפים להימנע ממפגש איתם. עם זאת, הם נמשכים מאוד לריחות של מזון, פחי אשפה וכדומה, ולכן עלולים להתקרב לבתי מגורים ולאזורי נופש.

ארה"באוכלבעלי חייםדוביםטנסיברביקיו

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