רוצים לדעת איפה יהיו הילדים שלכם בעוד כמה שנים? התחילו כאן

לא מספיק רק לחשוב עליהם. צריך גם לקבל החלטות על העתיד שלהם ( צילום: AI )

כדי להתחיל לעשות משהו גדול באמת למען הילדים שלכם, לא חייבים להתחיל בענק. מספיקים כמה צעדים קטנים, ואלה יצטברו אחד-אחד ויסללו להם את הדרך. המודל הזה עובד בחינוך, בלימוד תורה, ברכישת כישורים וגם באפיק הכלכלי: השקעה רצופה מניבה פרי, והמפתח נעוץ לא רק בגודלה אלא בעיקר בעקביות שלה.

המספרים מראים: 180 ₪ מדי חודש, סכום שאתם מוציאים כמעט מבלי משים על מסעדה, בילוי או קנייה בלתי הכרחית, עשויים להסתכם כעבור 21 שנים בכ-118,000 ₪. ואם תסתכלו על זה הפוך: 180 ₪ בחודש שיכולתם להפקיד עבור ילדכם ולא הפקדתם - הפסד של 118,000 ₪ כשיתחיל להקים את ביתו ויזדקק לכל שקל.....

פירות ההסתה: אלימות פיזית קשה נגד נוסעים חרדים שחזרו משיירת המחאה שאול כהנא | 24.06.26 שירי חיזוק, והקראת שמות העצורים: תיעוד נרחב מהמשאית שהוצבה בסמוך לכלא 10 נחמן שטרנהרץ | 24.06.26 כולנו נכנעים לשגרה. מבטיחים לעצמנו שמחר נטפל בזה, ומחר שוכחים. הפתרון המתבקש הוא להפוך את ההשקעה להרגל, למשהו שיורד מהחשבון מדי חודש בשקט ועל אוטומט. בלי צורך בתזכורות ובפעולות חוזרות ונשנות, אבל עם ביטחון שהסכום הולך וגדל ומעניק לילדים סיפתח משמעותי כשייצאו להתמודד עם החיים. זה בדיוק מה שמציעה 'בסט קידס' פוליסת החיסכון של 'הכשרה'. תוכנית ייעודית לילדים, שבה תוכלו לפתוח חיסכון בקלות, לקבוע סך הפקדה חודשי שנוח לכם, וזהו - מעכשיו יש לילד שלכם השקעה שעובדת בשבילו בלי שתעבדו קשה. עם תשואה מצטברת של 37.82% במסלול מור-מניות ב-12 החודשים האחרונים, חבל לתת לעו"ש לשחוק את הכסף. לצד מערכת הפקדות נוחה והיסטוריית רווחים מרשימה, תיהנו ב'בסט קידס' מגמישות ונזילות גבוהות במיוחד: לבחירתכם 26 מסלולי חיסכון שונים וביניהם גם מסלולים כשרים, בניהול 6 גופי השקעה מהמובילים בישראל, ואפשרות מעבר ביניהם ללא קנסות יציאה ומיסים. כל זאת תחת הגב המקצועי והשירות האישי של 'הכשרה', מחברות הביטוח הוותיקות בארץ. ההשקעה הבאה שלכם בעתיד ילדיכם יכולה להתחיל היום. לפרטים ולהצטרפות - לחצו כאן >>

BEST INVEST מבית הכשרה חברה לביטוח בע"מ. החברה אינה עוסקת בייעוץ פנסיוני ולה זיקה למוצרים המנוהלים על ידה. התשואה הינה תשואה מצטברת במסלול מור-מניות בחתך של 12 החודשים האחרונים. לפי מדד שארפ- ריבית חסרת סיכון. הנתונים נכונים לסוף חודש 05/26 ולקוחים מהאתר הרשמי של ביטוח "נט". התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד או התחייבות להשגת תשואות כלשהן. האמור לעיל הינו תמצית, מובא למטרת אינפורמציה בלבד וכחומר רקע בלבד והינו בכפוף להוראות הדין והוא אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה ו/או חוות דעת מכל סוג שהוא לרכישה ו/או הצטרפות למוצר ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק כאמור בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. מינימום הפקדה חודשית החל מ-180 ₪ ו/או הפקדה חד פעמית בסך של 5,000 ₪. החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות וכן לשנות בכל עת את גובה הפקדה החודשית ו/או חד פעמית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפוליסת הביטוח ובהתאם לתנאי פוליסת הביטוח וחריגיה, נהלי החברה והוראות הדין.