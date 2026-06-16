ה"שוסייל" של מיין שיך יוצא לדרך עם הנחות סוף עונה של עד 50%

סוף עונת הקיץ הוא בדיוק הרגע שבו כולם מחפשים את ההזדמנות הנכונה להתחדש בזוג נעליים איכותי, בלי לשלם מחיר מלא. ברשת מיין שיך לקחו את זה צעד קדימה, ויוצאים עכשיו עם מבצע שוסייל - מבצע סוף עונה על מגוון רחב של דגמים נבחרים, עם הנחות משמעותיות של 20% עד 50%.

במסגרת המבצע, ניתן למצוא באתר ובחנויות הרשת מבחר דגמים שמתאימים לכל צורך ולכל סגנון: נעלי שבת מוקפדות, נעלי יום חול נוחות, דגמי קז'ואל עדכניים, נעליים לילדים ולבחורים, ודגמים נוספים מהמבחר הרחב של מיין שיך.

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כמו תמיד במיין שיך, המבצע לא מתמקד רק במחיר. הרשת, שמזוהה עם התאמה מדויקת לצרכים של הציבור החרדי, מציעה דגמים איכותיים בקו הלבוש המגזרי ומעניק פתרון אמיתי למי שמחפש נעל איכותית, ונוחה, מתאימה בול לכל הופעה - במחיר משתלם במיוחד.

הפעם, ה"שוסייל" מתקיים גם בחנויות וגם באתר, כך שכל אחד יכול לבחור את הדרך הנוחה לו: להגיע לחנות, למדוד ולהרגיש את הנעל מקרוב, או להזמין בקליק מהבית דרך האתר וליהנות ממחירי סוף העונה בלי לצאת מהבית, ובלי דאגות מיותרות, החלפות והחזרות חינם, כמובן.

במיין שיך מדגישים כי מדובר במבצע על מגוון דגמים נבחרים, וההנחות משתנות לפי הדגם. כמו בכל מבצע סוף עונה, המידות והצבעים עשויים להיגמר במהירות, ולכן מי שרוצה למצוא את הזוג שמתאים לו בדיוק — עדיף שלא יחכה לרגע האחרון.

אז אם חיפשתם זוג חדש לשבת, נעל נוחה ליום יום, דגם אלגנטי לבחור, או נעל טובה לילד לקראת התקופה הקרובה -זה בדיוק הזמן להיכנס לאתר או להגיע לאחד מסניפי מיין שיך.

שוסייל סוף עונה במיין שיך - מגוון דגמים בהנחות של 20% עד 50%, באתר ובחנויות.

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