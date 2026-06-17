כיכר השבת
פרק אקטואלי וקורע

המקום הראשון בפשיעה והמדינה שרבה עם בן גביר | פינת הפנצ'יאון בזווית אחרת על החדשות

כמדי שבוע בתוכנית 'דבר השבוע' משה מנס ויוסי חיים מימון מלקטים עבורכם חדשות אזוטריות מהארץ ומהעולם ונותנים להם את הפרשנות המשעשעת שלהם | צפו (דבר השבוע)

והשבוע בתוכנית 'דבר השבוע' פינת הפנצ'און - הפינה שמביאה לכם את כותרות השבוע מהארץ ומהעולם בצורה מעט שונה בהגשת משה מנס ויוסי חיים מימון.

והשבוע בפינת הפנצ'און:

  • ב רובוטים מחליפים כמעט כל מקצוע במשרד ומחוצה לו, אך המקצוע שהרובוט עושה כעת יפתיע גם אתכם.
  • הפשיעה בדנמרק גואה בגלל המהגרים, לאחר שקיבלו אותם בזרועות פתוחות בשל 'הפוליטקלי קורקט' השולט במדינה, וזה חוזר אליהם כבומרנג.
  • השר לביטחון פנים הוא 'אישיות בלתי רצויה' לביקור בפריז, מה הסיבה לכך ואיך הגיב השר על ההרחקה המפתיעה.
  • ישראלי שחייג לחברת 'אמזון' על בירור משלוח קיבל מהנציג את התשובה המפתיעה 'פרי פלסטין' כיצד הוא הגיב והאם ניתן למנוע אנטישמיות כזו במרחב הציבורי.
  • המשטרה חשפה רשת בעיר חברון שזייפה אלפי מותגים של נעליים, סחורה רבה הוחרמה מהמפעל והמשטרה מזהירה מפני רכישה של נעליים מזוייפות.
  • הסיסמה 'נמות ולא נתחתן' תופסת תאוצה גם בפלטפורמות אחרות, האם זה 'פייק הפגנה' או שיש ממה לחשוש באמת?

צפו בפרק המלא בראשית הכתבה.

איתמר בן גבירצרפתסיןמשה מנסנעלייםהפאנצ'אוןיוסי חיים מימון

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