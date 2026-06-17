והשבוע בתוכנית 'דבר השבוע' פינת הפנצ'און - הפינה שמביאה לכם את כותרות השבוע מהארץ ומהעולם בצורה מעט שונה בהגשת משה מנס ויוסי חיים מימון.
והשבוע בפינת הפנצ'און:
- בסין רובוטים מחליפים כמעט כל מקצוע במשרד ומחוצה לו, אך המקצוע שהרובוט עושה כעת יפתיע גם אתכם.
- הפשיעה בדנמרק גואה בגלל המהגרים, לאחר שקיבלו אותם בזרועות פתוחות בשל 'הפוליטקלי קורקט' השולט במדינה, וזה חוזר אליהם כבומרנג.
- השר לביטחון פנים הוא 'אישיות בלתי רצויה' לביקור בפריז, מה הסיבה לכך ואיך הגיב השר על ההרחקה המפתיעה.
- ישראלי שחייג לחברת 'אמזון' על בירור משלוח קיבל מהנציג את התשובה המפתיעה 'פרי פלסטין' כיצד הוא הגיב והאם ניתן למנוע אנטישמיות כזו במרחב הציבורי.
- המשטרה חשפה רשת בעיר חברון שזייפה אלפי מותגים של נעליים, סחורה רבה הוחרמה מהמפעל והמשטרה מזהירה מפני רכישה של נעליים מזוייפות.
- הסיסמה 'נמות ולא נתחתן' תופסת תאוצה גם בפלטפורמות אחרות, האם זה 'פייק הפגנה' או שיש ממה לחשוש באמת?
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