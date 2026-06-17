פרק אקטואלי וקורע המקום הראשון בפשיעה והמדינה שרבה עם בן גביר | פינת הפנצ'יאון בזווית אחרת על החדשות כמדי שבוע בתוכנית 'דבר השבוע' משה מנס ויוסי חיים מימון מלקטים עבורכם חדשות אזוטריות מהארץ ומהעולם ונותנים להם את הפרשנות המשעשעת שלהם | צפו (דבר השבוע)