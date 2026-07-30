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תיעוד מוזר: לוחמי אש צרפתים מציתים מדורות - זה ההסבר למעשה 

בעוד צרפת מתמודדת עם אש חסרת תקדים במחוז ז'ירונד, לוחמי אש מציתים מדורות באופן יזום | עד כה, שני לוחמי אש איבדו את חייהם בלהבות הענק, בעוד אזרחים טובים - בעיקר חקלאים, מגיעים מכל המדינה כדי לסייע במלחמה בלהבות | כך זה נראה (חדשות) 

צוותי הכיבוי וההצלה במחוז ז'ירונד שבצרפת פועלים בשעות האחרונות באמצעות יזום שריפות טקטיות ומבוקרות. הפעילות המיוחדת מבוצעת במהלך הלילות במטרה לכלות מראש את הצמחייה והדלק הטבעי בנתיב הלהבות, ובכך למנוע את התפשטות החזית הראשית אל עבר אזורי מגורים ותשתיות תחבורה מרכזיות.

על פי העדכון הרשמי האחרון של הרשויות בצרפת, שטח השריפה החריגה נותר יציב ועומד על כ-42,000 הקטארים. עם זאת, לוחמי האש נאלצו להתמודד בשעות האחרונות עם מספר התלקחויות חוזרות ונשנות במוקדים שונים, אשר טופלו במהירות באמצעות סיוע מאסיבי של כלי טיס ומטוסי כיבוי.

כדי להתמודד עם המצב המורכב פועלים כעת בשטח כ-3,300 לוחמי אש, הזוכים לסיוע של כ-1,500 חיילים וכ-1,400 אנשי כוחות ביטחון. המאבק בלהבות גבה מחיר כבד, כאשר מפרוץ האירוע נפצעו כ-230 לוחמי אש ושני לוחמים קיפחו את חייהם בעת שצוותם נלכד באש.

מושלת המחוז סופי ברוקאס התייחסה לחומרת השריפה והגדירה אותה כאירוע "בממדי ענק ובלתי צפוי". שר הפנים לורן נונייז פרסם הודעת אבל מיוחדת בעקבות מות הלוחמים ואמר כי "בפחד ובעצב עצום נודע לי על מותם של שני לוחמי אש. האומה מרכינה ראש בפני אומץ לבם והתחייבותם לשרת את הגנת הצרפתים".

צרפתלוחמי אשז'ירונד

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