כיכר השבת
הזהרו מחשיפה

המחקר החדש שמערער את מה שחשבנו על נזקי שמש

רבים חושבים שנזקי השמש מתחילים רק כשמופיעים כתמים, קמטים או כוויות. אבל מחקר חדש מגלה שהתהליך מתחיל הרבה קודם – בשלב שבו העור עדיין נראה בריא לחלוטין. החוקרים הצליחו לזהות שינוי זעיר במבנה העור, שעשוי להיות הסימן הראשון לנזק שנגרם מחשיפה לשמש (יופי)

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נזקי השמש (צילום: AI)

נזקי השמש מתחילים הרבה לפני שרואים אותם

כוויות שמש, כתמי פיגמנטציה וקמטים הם רק הסימנים הגלויים של תהליך ארוך שמתחיל מוקדם הרבה יותר. לפי מחקר חדש, כבר בשלבים הראשונים של החשיפה לקרינת השמש מתרחשים שינויים מיקרוסקופיים במבנה העור – הרבה לפני שניתן להבחין בהם בעין.

המחקר, שפורסם בכתב העת המדעי Nature Biomedical Engineering, התמקד בקולגן – החלבון שאחראי במידה רבה על חוזקו וגמישותו של העור.

השינוי שמתרחש מתחת לפני השטח

באמצעות טכנולוגיות הדמיה מתקדמות המבוססות על אור, הצליחו החוקרים לזהות שינויים ראשוניים בסיבי הקולגן. לדבריהם, בשלב הזה הסיבים עדיין אינם נראים שבורים או פגועים בבדיקה רגילה, אך המבנה שלהם כבר מתחיל להשתנות.

כלומר, הנזק הביולוגי מתחיל עוד לפני שהעור מפתח קמטים, מאבד מגמישותו או מציג סימני הזדקנות שניתן לראות במראה.

למה זה חשוב?

המשמעות היא שייתכן שבעתיד יהיה אפשר לזהות נזקי שמש בשלב מוקדם בהרבה מהמקובל כיום. במקום להמתין עד להופעת סימנים חיצוניים, ניתן יהיה לאתר את השינויים כבר כשהם מתרחשים – ואולי אף להתאים טיפול או אמצעי מניעה מוקדם יותר.

החוקרים מדגישים כי מדובר במחקר בסיסי, וכי יש צורך במחקרים נוספים לפני שהשיטה תהפוך לכלי רפואי שגרתי.

מה אפשר לעשות כבר היום?

למרות שמדובר במחקר חדש, ההמלצות להגנה מפני השמש אינן משתנות:

להימנע ככל האפשר מחשיפה ממושכת לשמש בשעות החמות.

להשתמש במסנן קרינה בעל מקדם הגנה מתאים כאשר נמצאים בחוץ.

לחבוש כובע וללבוש בגדים המגנים על העור בעת חשיפה ממושכת.

לזכור שגם אם העור נראה בריא, ייתכן שכבר מתרחשים בו שינויים שאינם נראים לעין.

המחקר מזכיר שגם כאשר המראה אינה מגלה דבר, העור עשוי כבר להתחיל להגיב לקרינת השמש – ולכן ההגנה עליו חשובה לא רק לאחר שמופיעים סימנים, אלא עוד הרבה לפני כן.

קולגןנזקי שמשהזדקנות העורמסנן קרינה

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חשיפה מוגבלת כן אבל חייב חשיפה לשמש זה מייצר ויטמין די שהוא הויטמין הכי חשוב בגוף כמובן שחברות התרופות מנסות למנוע מכם את הדבר שיחזק את מערכת החיסון ויוריד מהמלייארדים שהם מרוויחים
טעות חמורה
שטויות במיץ. ויטמין d מספק מקבלים בחצי שעת שמש בשבוע וגם בשעות הבוקר . וכן גם כשמשתמשים בקרם הגנה. תברר כמה מתים בישראל מסרטן עור!!! אפשר גם בטיפה אחת של תוסף...
צבי הירש

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