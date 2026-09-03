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בשורה לכלות: הקולקציה הנדירה של המעצבת תמי לסרי נחשפת

בימים אלו משיק הסטודיו של תמי לסרי את הקולקציה החדשה והמהמת המביאה עמה את הטרנדים המובילים בעולם העיצוב תוך שמירה על קו יוקרתי, אצילי ומדויק, המציבה רף חדש של אלגנטיות, אומנות ועבודת יד, יוקרה ומחשבה מעמיקה על כל פרט ופרט (חתונות)

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כל שמלה היא סיפור אהבה בפני עצמו. (צילום: באדיבות המצלם)

הסוד מאחורי הקולקציות המרשימות של תמי טמון בירידה לפרטים הקטנים ביותר, כל חרוז, תחרה ואלמנט דקורטיבי משובצים בעבודת יד יסודית.

כל שמלה היא סיפור אהבה בפני עצמו. תהליך היצירה מתחיל תמיד ברעיון קטן שהופך לחלום גדול, ומשם הוא קם לתחייה דרך סקיצות וציורים מדויקים על הדף, ההופכים אט-אט, בסייעתא דישמיא, לתוכנית עבודה מפורטת.

השלב הבא הוא ייצור מדויק ברמת הוט קוטור (Haute Couture)  תמי מייבאת באופן בלעדי בדים מרהיבים מרחבי העולם, תחרות יוקרתיות ובדי משי, לצד בדים שהיא מעצבת בעצמה ושולחת לייצור מיוחד עבורה.

כך, בסופו של דבר, כל כלה זוכה ללבוש שמלה יחידה ומיוחדת, שגם הבד שלה יוצר במיוחד בשבילה.

ההצלחה האמיתית של תמי היא לא רק שמלה מושלמת, אלא הידיעה שכל כלה יוצאת מהסטודיו שמחה ומאושרת. הסטודיו הוא המקום שבו אנו מקשיבים לרצונות שלך ומגשימים לך את החלום, צעד אחר צעד, בחיוך ובסבלנות.

מחכה להגשים לך את החלום.

תמי.

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כל שמלה היא סיפור אהבה בפני עצמו. (צילום: תמי לסרי)
כל שמלה היא סיפור אהבה בפני עצמו. (צילום: תמי לסרי)
חתונותשמלות כלהתמי לסרי

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