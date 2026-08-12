עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע פרויקט מיוחד במינה: הזמר שלוימי ורצברגר, שהפך בשנים האחרונות לשם מוכר בשמחות ואירועים ברחבי העולם היהודי, משיק את המחרוזת 'דער צווייטער טאנץ' - יצירה מוזיקלית שמביאה לביטוי את אווירת החתונה היהודית השמחה בטוב טעם ובחן מיוחד. המחרוזת, שמגיעה לאחר שנים בהן ורצברגר משמח את רבנן ותלמידהון בשמחות נוצצות, מציעה חוויית האזנה שמשלבת בין אנרגיה גבוהה לבין ביצוע מקצועי ומלוטש.

בניגוד לסינגלים רבים שמסתפקים בביצוע סולו, ורצברגר בחר להעניק למחרוזת מימד נוסף דרך שיתוף פעולה עם שני זמרים מובילים בז'אנר החסידי. בשיא ההרקדה מצטרפים אליו ידידיו משכבר הימים - גדולי הזמר החסידי אהרלה סמט ובנצי שטיין, שמשתלבים באווירה הקסומה שעל הבמה. השילוב של שלושת הזמרים יוצר הרמוניה ווקאלית עשירה שמעבירה את המסר המרכזי של המחרוזת - השמחה האמיתית של החתונה היהודית.

את ההפקה המוזיקלית של המחרוזת עומד בראשו יונתן בלוי, שאחראי גם על העיבוד וההפקה המוזיקלית. בלוי, שידוע כמפיק מבוקש בעולם המוזיקה החסידית, יצר מעטפת צלילית עשירה ומקצועית שמכבדת את המסורת תוך העניקת פנים חדשות. על התזמורת מנצח בעוז הרשי סגל, שמעניק למחרוזת את העומק והאיכות המוזיקלית המיוחדים. הליווי הווקאלי מבוצע על ידי מקהלת 'מלכות' בניצוחו של פנחס ביכלר, שחתום גם על העיבוד הקולי המושלם.

ההפקה המוזיקלית משלבת מגוון רחב של כלי נגינה ואלמנטים צליליים. נועם חרגול מבצע את הגיטרות, נחמן צוקר אחראי על כלי הנשיפה, והכול עובר דרך המיקס המקצועי של חיים מוזס. הצילום והעריכה בוצעו על ידי יוסף שלסט ונחמן אלבר, עם בימוי, עריכה וצבע של הרשי סגל. ההפקה בפועל עומדת בראשה של בני ברזל, ועיצוב העטיפה בוצע על ידי אוליגרף. את הפלייליסט מנהל הזמר מוטי גולדמן.

בשנתיים האחרונות הפך ורצברגר לשם עולה בתעשיית החתונות והאירועים, כשהוא משלב בין אנרגיות מקפיצות על הבמה לבין הגשה לבבית ועמוקה באירועי בוטיק וחופות. היכולת הייחודית שלו לחבר את הקהל ולהעביר את השמחה הפכה אותו לזמר מבוקש במיוחד בקרב הציבור החרדי. המחרוזת 'דער צווייטער טאנץ' מהווה צעד נוסף בדרך המוזיקלית שלו - מעבר מביצועים חיים אל יצירה מוקלטת שתישאר לדורות.

השיתוף עם אהרלה סמט ובנצי שטיין אינו מקרי - שלושת הזמרים חולקים חברות משכבר הימים ותפיסה משותפת על עולם המוזיקה החסידית. סמט, שידוע בקולו הייחודי ובביצועים המרגשים שלו, ושטיין, שהפך לשם דבר בז'אנר החסידי, מעניקים למחרוזת את העומק והאותנטיות המיוחדים. השילוב של שלושת הזמרים יוצר חוויה מוזיקלית שמחברת בין דורות ובין סגנונות שונים בתוך עולם המוזיקה החסידית.

המחרוזת 'דער צווייטער טאנץ' מצטרפת לשורה ארוכה של מחרוזות שמחה שיצאו לאור בתקופה האחרונה, אך היא בולטת בייחודיות שלה - השילוב של שלושת הזמרים, ההפקה המקצועית והאווירה המיוחדת שהיא יוצרת. בעוד שזמרים רבים בוחרים להתמקד בסינגלים בודדים, ורצברגר בחר בפורמט של מחרוזת שמאפשר לו להציג מגוון רחב של לחנים ואווירות תוך שמירה על חוט מקשר אחד - השמחה של החתונה היהודית.

הפרויקט מגיע בתזמון מדויק לעונת החתונות, כשהוא מציע לבעלי שמחות ולזמרים כאחד חומר מוזיקלי איכותי שמתאים לכל סוגי האירועים. המחרוזת משלבת בין רגעי שיא אנרגטיים לבין רגעים של התעלות והתרגשות, ומעניקה למאזינים חוויה שלמה שמתחברת ישירות ללב. כפי שמעיד הקרדיט המיוחד בראש הפרויקט - 'בס"ד מאת הבורא יתברך שמו' - המחרוזת נולדה מתוך תודה והכרת הטוב על המתנה של המוזיקה והשמחה.