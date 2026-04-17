הסרטון המאיים שפורסם היום בו נטען כי כלי טיס בלתי מאויש נושא חומרים מסוכנים שוגר לעבר שגרירות ישראל בלונדון, העלה שוב לכותרות שם שכדאי להתחיל להתרגל אליו, חרכת אסחאב אל ימין אל אסלאמיה.

מדובר בארגון טרור שיעי הפועל בתקופה האחרונה באירופה, אשר על פי כל ההערכות והדו"חות המודיעיניים, כולל דו"ח מיוחד של משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, משמש כארגון חזית המכוון ומופעל על ידי משמרות המהפכה האסלאמית של איראן.

הארגון, שהחל את דרכו בעיראק וכבר הוכנס לרשימת ארגוני הטרור הזרים של מחלקת המדינה האמריקנית, הפך בחודשים האחרונים לזרוע ביצועית מרכזית בפעילות העוינת נגד מוסדות יהודיים וישראליים ברחבי יבשת אירופה.

מקורות הארגון ושיטת הפעולה

ארגון אסחאב אל ימין הוא למעשה גלגול או שלוחה של התארגנות טרור עיראקית מוכרת, אשר נועדה לשמש חזית עבור איראן ולספק לה מרחב הכחשה. במקום לשלוח סוכנים איראניים רשמיים שיבצעו את הפיגועים ויסתכנו בחשיפה ובמשבר דיפלומטי חריף, משמרות המהפכה משתמשים בארגון זה כדי לגייס מרחוק פעילים מקומיים.

על פי הדו"ח של משרד התפוצות, שיטת הפעולה מתבססת על מודל של הפעלת תאים מבצעיים מקומיים, ולעיתים קרובות שימוש בשכירי חרב, עבריינים או צעירים שעברו תהליך הקצנה מהיר ברשתות החברתיות.

אותם פעילים מקומיים מקבלים את ההנחיות, את המימון ולעיתים את האמצעים דרך ערוצי טלגרם מחתרתיים ורשתות תקשורת רחבות, ופועלים באופן עצמאי לכאורה נגד יעדים שנבחרו מראש.

החשיפה הפומבית המשמעותית ביותר של הארגון באירופה התרחשה במהלך חודש מרץ האחרון. גל הטרור החל בתשעה במרץ עם הנחת מטען חבלה בכניסה לבית כנסת בעיר לייז' שבבלגיה.

ימים ספורים לאחר מכן, בשנים עשר במרץ, הוטמן מטען חבלה נוסף בכניסה לבית ספר יהודי באמסטרדם. כוחות הביטחון ההולנדיים הצליחו לעלות על עקבות החוליה, וביום שלמחרת הותר לפרסום כי נעצרו ארבעה צעירים בני מהגרים מוסלמים מרוטרדם, בגילאים שבע עשרה עד תשע עשרה, שעל פי החשד גויסו כדי להטמין את המטען.

הפעילות לא נעצרה שם, ולקראת סוף החודש ארגון אסחאב אל ימין לקח אחריות גם על הצתת מספר אמבולנסים של ארגון הצלה יהודי בלונדון, זאת לצד דיווחים על ניסיונות פיגוע נוספים ביוון ומדינות נוספות.

מלחמת תודעה ותעמולה ברשת

מעבר לפעילות הטרור הפיזית, הארגון משקיע מאמצים כבירים במלחמה פסיכולוגית ובתעמולה ברשתות החברתיות כדי לזרוע פחד בקרב הקהילות היהודיות בעולם. ניתוח של חומרי התעמולה שלהם חושף קשר הדוק לחיזבאללה ולמורדים החות'ים בתימן.

הסרטונים שהם מפיצים ברשתות החברתיות מלווים לא פעם בפסקולים שנלקחו ישירות מסרטוני חיזבאללה, והם עושים שימוש נרחב בציטוטים מהקוראן ובפסוקים מוסלמיים כדי להעניק נופך של מלחמת קודש לפעולותיהם.

גם הלוגו של הארגון מעוצב בדומה לסמלים של משמרות המהפכה וחיזבאללה, עם כדור הארץ וזרוע המניפה נשק, אלא שבניגוד לרובה הקלצ'ניקוב המסורתי המופיע בסמלי ארגונים אחרים, אסחאב אל ימין בחר להציג בלוגו שלו רובה צלפים מסוג דרגונוב, אולי כרמז לאופי הפעילות הממוקד והקטלני שלהם.

הניסיון האחרון לשגר רחפן עם חומרים מסוכנים לעבר השגרירות בלונדון מעיד כי הארגון ממשיך לשכלל את אמצעיו ולהציב איום ממשי על ביטחון הקהילות היהודיות והנציגויות הישראליות באירופה.